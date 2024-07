Murió famosa influenciadora luego de sufrir aparatoso accidente en moto

Una nueva tragedia enluta al mundo de las redes sociales luego de confirmarse la muerte de Tatyana Ozolina, una reconocida influenciadora rusa conocida como ‘Moto Tanya’, quien se destacaba por viajar por el mundo con su motocicleta.

Te puede interesar: Influencer murió en pleno en vivo por comer 10 horas seguidas para cumplir un reto

De acuerdo con medios internacionales, la creadora de contenido estaba en Mugul, Turquía. Al parecer, había decidido viajar a ese país porque en la Unión Europea se le había negado la entrada. “Me sentí molesta por no poder recorrer Europa”, dijo la joven a través de sus redes. Sin embargo, se había mostrado emocionada de visitar “la bella, cálida y hospitalaria Turquía”.

El diario The Sun indica que ‘Moto Tanya’ “perdió el control” de su moto, una BMW S1000RR 2015 roja y chocó contra un camión, cuyo conductor no alcanzó a reaccionar. La fuerza del impacto hizo que Tatyana volara por los aires.

En el momento del choque, Tatyana iba acompañada de otro motociclista quien también resultó herido de gravedad. Afortunadamente, él sí logró llegar con vida al centro médico, donde se recupera satisfactoriamente.

Pese a que el equipo médico fue llamado de manera inmediata, la joven no resistió y murió. “Era una joven brillante, hermosa e interesante. Millones de personas la siguieron. Quizás no haya un solo motociclista en el país que se muestre indiferente a MotoTanya. Fue adorada, envidiada, admirada, copiada, premiada como bloguera destacada y, al mismo tiempo, discutida y calumniada. Ahora lo único que queda es el recuerdo. Que descanse en paz”, afirmó el director de ‘MotoMoskva’, Andrei Ivanov.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El jefe de la Asociación MotoMoscow le dedicó unas emotivas palabras. “MotoTanya ya no está con nosotros. Tuvo una vida brillante y hermosa, millones de personas la siguieron. Tal vez no haya un solo motorista en el país que sea indiferente a Tatiana. Fue adorada, envidiada, premiada y, al mismo tiempo, discutida y calumniada. Ahora solo me queda su recuerdo”.

¿Quién era Tatyana Ozolina?

La influenciadora tenía 38 años y era madre de un hijo de 13, a quien, durante su viaje, había dejado con su padre. Llevaba 10 años viviendo en Moscú donde también residían sus progenitores.

Cuando compró su primera moto se lo ocultó a sus padres durante varios años. No obstante, después comenzó a publicar fotos y videos de sus viajes y poco a poco fue ganando seguidores en sus redes sociales.