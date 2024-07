Murió de cáncer Shannen Doherty, de Clase de Beverly Hills. Libraba batalla legal

Shannen Doherty mundialmente conocida como Brenda Walsh, la hija conflictiva hija de la serie 90210 traducida en Latinoamérica como Clase de Beverly Hills falleció a los 53 años este sábado 13 de julio, después de haber luchado contra una cáncer de mama, que tuvo su remisión por dos años y regresó más agresivo invadiendo su cerebro y huesos. En el 2023 la actriz reveló que ya era terminal y se dedicó a prepararse para el desenlace. Vendió algunas de sus pertenencias, consciente de que sus cosas no le servirían a nadie, pero con el dinero obtenido su madre podría emprender un viaje para mitigar el dolor que le podría causar su muerte.

Las últimas declaraciones que Shannen dio tuvieron que ver con la queja que tenía sobre su e, de quien aseguró dilataba el divorcio para no pagarle manutención. Doherty murió y nunca recibió el dinero que solicitaba después de más de una década con su marido.

Así murió Shannen Doherty

“Con el corazón encogido confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado, 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad”, dijo Leslie Sloane, publicista de Doherty, en un comunicado a CNN.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en estos momentos para que puedan llorar en paz”, mencionó el texto que describió que ella se fue tranquila.

Algunos de los compañeros de set de Shannen reaccionaron a la noticia.

“Impactado y entristecido por enterarme d ella muerte de mi amiga Shannen. Ella era una fuerza de la naturaleza y la extrañare. Enviando amor y luz a su familia en este momento oscuro”, escribió en su Instagram Jason Priestley, el actor canadiense que representó a Brandon Walsh su hermano gemelo en la historia.

Por su parte Carol Potter, quien representó a su madre en la famosa serie escribió: “impactada y triste por las noticias de la muerte de Shannen Doherty. Que viaje, se fue demasiado pronto. A lo largo de todo se mantuvo fiel a sí misma y nos dio un ejemplo de coraje y perseverancia al enfrentar su propia muerte”

Doherty también participó en la realities como ‘Breaking Up with Shannen Doherty’ y como concursante en ‘Dancing with the Stars’. En 2019, se unió al reinicio de Beverly Hills 90210, manteniendo en secreto su diagnóstico de cáncer debido a la muerte inesperada de su compañero de reparto Luke Perry ese mismo año. Los miembros del elenco de Beverly Hills 90210 se reunieron en el 2023 y a Shannen se le vio muy optimista.

