Murió Angus Cloud, actor de ‘Euphoria’, a los 25 años

El mundo del entretenimiento en Hollywood está de luto, por el repentino fallecimiento del actor Angus Cloud, quien se destacó por su participación en la serie Euphoria, donde compartió créditos con Zendaya, Sydney Sweeney y Hunter Schafer.

Te puede interesar: Murió reconocido ‘influencer’ luego de sufrir trágico accidente

El portal TMZ fue quien hizo pública la noticia a través de un comunicado, confirmando que había sido encontrado sin vida en su casa: “hoy hemos tenido que despedirnos de un ser humano increíble con el corazón encogido. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos nosotros en muchos sentidos… La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo. Angus hablaba abiertamente de su lucha contra la salud mental y esperamos que su muerte sirva para recordar a los demás que no están solos y que no deben luchar solos y en silencio”.

¿De qué murió Angus Cloud, actor de Euphoria?

Por ahora, ningún familiar ha dado una versión oficial sobre su deceso, y tampoco hay una versión de las autoridades competentes. Lo que se sabe, y por el comunicado de TMZ, el joven artista tenía problemas de depresión, especialmente después de la muerte de su padre, hace apenas unos días.

Además, en el pasado el actor había hablado también de la importancia de la salud mental y del problema que tenía con el uso de las drogas.

A comienzos de este año, Demi Cordero renunció a los servicios como mánager del actor: “el 21 de febrero de 2022 renuncié como gerente de talentos de Angus Cloud. Mi decisión de renunciar fue motivada por el abuso verbal, la angustia emocional y la adicción severa a las drogas de Angus, lo que me hizo imposible continuar mi relación profesional con él… Contraté nuevos agentes de actuación y moda, contraté a un publicista, facilité la apertura de una cuenta comercial, me aseguré de que su cuenta SAG-AFTRA estuviera configurada correctamente, lo ayudé a adquirir un seguro médico y me aseguré de que sus pagos de ‘Euphoria’ se depositaran correctamente. Contratamos los servicios de un tenedor de libros, organizamos el pago de sus impuestos y establecimos el pago automático de sus facturas. Esta intervención le permitió a Angus recuperar el control de su vida personal y profesional”, contó.

¿Quién era Angus Cloud?

El actor, quien había nacido el 10 de julio de 1998 en Estados Unidos, tenía 25 años. Antes de llegar a la fama trabajó como mesero y fue ahí cuando fue descubierto por un agente de casting de Euphoria, donde finalmente debutó en el 2019, con su personaje de ‘Fezco’, un vendedor de drogas cercano a Rue (interpretada por Zendaya) y Lexi Howard (Maude Apatow). Dos años después llegó al cine con su papel de ‘Walker’ en la cinta North Hollywood.