Murió Alec Musser, actor de ‘Son como niños’, a los 50 años. Esto dijo Adam Sandler

Hay luto en Hollywood por la muerte de Alec Musser, actor y modelo estadounidense que participó en importantes películas y series, como Son como niños (Grown Ups), en la que compartió escenas con Adam Sandler y Salma Hayek.

También fue conocido por su papel de Del Henry en la serie All My Children, que le valió el premio a ‘Mejor Actor Revelación’ en los Soap Opera Digest Awards en 2006. Además, era un apasionado del fitness y el surf, y solía compartir su rutina y sus consejos en sus redes sociales.

¿De qué murió Alec Musser, actor de ‘Son como niños’?

El 12 de enero de 2024, el norteamericano falleció a los 50 años en su casa de Del Mar (California), según confirmó su prometida Paige Press a varios medios de comunicación. La causa de su muerte no fue revelada de forma inmediata, pero Press indicó que su pareja sufrió un caso severo de covid-19 antes de su deceso.

La noticia causó gran conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores, que expresaron su dolor y sus condolencias en las redes sociales. Uno de los más afectados fue Adam Sandler, quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Yo amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Pensando en Alec y su familia y enviándoles todo mi amor. Un verdadero gran dulce de persona”.

Te puede interesar: Video del accidente de Christian Oliver, actor de Indiana Jones, en el que murió con sus hijas

Un repaso por la carrera del actor de ‘Son como niños’

Era profesional en Economía por la Universidad de Vermont y por eso trabajó como analista financiero, pero su verdadera vocación como modelo y actor salió a flote en 2005, cuando participó y ganó la segunda temporada del reality show I Wanna Be a Soap Star. Este concurso le abrió las puertas para ingresar al elenco de All My Children (2007), serie en la que interpretó a Del Henry, el hermanastro de Di Henry (Kelli Giddish).

Posteriormente, Alec Musser tuvo apariciones en otras producciones televisivas, como Desperate Housewives (2011), la que hizo de masajista. También incursionó en el cine con papeles secundarios en películas como Road to the Altar (2009) y Son como niños (2010). En esta última, hizo de Water Park Stud, un joven atractivo que coquetea con Roxanne (Salma Hayek) en un parque acuático.

Puedes leer también: Carrie Bernans, actriz de ‘Pantera Negra’, gravemente herida tras ser atropellada

El actor estaba comprometido con Paige Press, una diseñadora gráfica y fotógrafa con quien compartía su amor por el mar y los animales. La pareja tenía dos perros llamados Kona y Kai. Cuatro días antes de su muerte, el actor y modelo publicó una última foto en Instagram, y en esta se mostró a bordo de una tabla de surf, como en sus mejores días.