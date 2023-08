Modelo Jineth Riveros denunció golpiza de su expareja por cobrarle vieja deuda

Un caso de violencia contra la mujer tiene consternados a los usuarios de redes sociales e involucra a la modelo bogotana Jineth Riveros, quien declaró que una expareja la golpeó en varias ocasiones durante seis meses.

Así lo comentó ella misma a través de una entrevista que brindó a Noticias Caracol, en la cual contó que, en uno de estos episodios, el hombre la tomó por el cuello e intentó ahogarla, tan solo porque ella lo cobró cinco millones de pesos que le había prestado tiempo atrás.

“Él me tumba sobre la cama y me empezó a ahorcar, a golpear, a pegarme puños en la cara y a tratarme mal. Se viene encima mío, me pega, me ahorca y me tapa la boca, adicional a eso empieza a escupirme mientras me dice que pelee por algo tratándome mal”, aseveró la modelo Jineth Riveros.

En aquella ocasión, la mujer grabó un video y tomó varias fotografías que dejan en evidencia la gravedad de las heridas por los golpes recibidos. Además, mostró que varias veces expuso públicamente a su agresor por redes sociales.

La modelo bogotana también mencionó que, en otra ocasión, su antigua pareja la tuvo retenida por un largo periodo de tiempo: “La Fiscalía me dice que el caso es de violencia extrema. Aparte de eso, hay amenazas de muerte. También hubo un secuestro pues me tuvo retenida junto a mis pertenencias (...) Quisiera que él pagara por lo que hizo porque es una persona que no solamente ha golpeado a mujeres, sino que también ha robado a muchas más personas”.

Por último, Jineth Riveros indicó en Noticias Caracol que teme por su vida, aunque ha recibido un fuerte apoyo a través de redes sociales, cuyos usuarios piden a las autoridades que procedan con prontitud, antes de que la joven pueda sufrir ataques mucho más graves.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Para todas aquellas personas que sufran de este tipo de agresiones y no sepan a quien acudir, existen una gran cantidad de opciones que pueden atender los casos en cuestión.

