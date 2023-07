¿Miguel Bosé volvió con Nacho Palau?: los vieron juntos en Mallorca con sus hijos

Hace unos días la noticia en torno a Miguel Bosé fue su victoria en un juzgado español sobre una demanda de paternidad que había puesto su ex, Nacho Palau, para que el cantante reconociera dos de los hijos que tuvieron. Recordemos que la pareja, que estuvo por más de dos décadas junta, tuvo cuatro retoños, mediante la técnica de la subrogación de vientre,

Al separarse, Bosé no reconoció a Yvo y Telmo, los hijos biológicos de Nacho; y se quedó con Tadeo y Diego, los biológicos suyos. La sentencia que ganó Bosé decía que no eran hermanos ya que “los menores carecen de lazos biológicos. El vínculo socio afectivo de los niños entre sí y con quien fuera pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación”.

Miguel Bosé ahora está soltero. Estuvo 26 años con Nacho Palau Fotografía por: Instagram @elhormiguero

También te puede interesar: Miguel Bosé ganó demanda sobre sus hijos a su expareja Nacho Palau

Sin embargo, también hay que recordar que unas semanas antes Palau había logrado que un juzgado de familia indicara que los niños, aunque no fueran hermanos, podían pasar vacaciones juntos fuera en México o en España. Es esta la razón que habría llevado a Bosé y a su ex a irse de vacaciones a Mallorca.

Así fueron los días de Miguel Bosé y su ex en Mallorca

Después de asistir a la gala Global Gift de Marbella, junto a su amiga Eva Longoria, donde fue el invitado de honor, Bosé se marchó a disfrutar de unos días de vacaciones en su casa de Mallorca y fue visto con Nacho y los cuatro niños.

Según a la prensa española no había asomo de disgusto entre ellos, sino más bien notaron que era una familia feliz en plan de descanso. Lo anterior significaría que, a pesar de las batallas legales, las asperezas se han limado. También hay que anotar que Palau que enfrenta un cáncer y ha recibido el apoyo del artista, que se sabe, prometió apoyarlo en tan difícil situación.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Bosé y Palau se separaron en el 2018, luego de 27 años juntos. La relación comenzó cuando Miguel tenía 37 años y Nacho 19. Se conocieron en Valencia y en 2011 comenzaron a desempeñarse como padres.