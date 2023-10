Miguel Bosé tendría nuevo novio. Un famoso cantante 33 años menor que él

Según la revista mexicana TvNotas el cantante español radicado en tierras aztecas Miguel Bosé se encuentra en un inmejorable momento sentimentalmente hablando. La revista refiere que habló con una fuente cercana al artista y que esta confirmó que Bosé se está dando una nueva oportunidad en el amor.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado, por el conflicto legal que tienen por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz”, comentó la fuente que señala la revista indicando que Bosé, de 67 años, sale con el también cantante español Pablo Alborán, de 34 años, intérprete de ´Solamente tú´ y ´Te he echado de menos´, entre otras.

Miguel Bosé y Pablo Alborán estarían de romance según medio azteca

Miguel Bosé subió esta foto con su colega Pablo Alborán a sus redes, recintemente Fotografía por: Instagram

La publicación asegura que tiene datos de cómo se dio la relación con base en la fuente que habría dicho: “Se conocieron en 2012, cuando Pablo comenzaba a triunfar en la música. Miguel lo invitó a que hiciera un dueto con él en su disco Papito. Después estuvieron juntos en un especial de Televisión Española (TVE). En 2013 cantaron juntos en Viña del Mar. En 2016, en un concierto acústico, que formaba parte de MTV Unplugged, Miguel lo invitó a que cantaran el tema ‘No hay un corazón que valga la pena’. Han estado muy unidos en lo musical y son grandes amigos”.

Más adelante TvNotas dice que la amistad entre los dos cantantes que tienen una diferencia de 33 años, ha sido tanta que fue Bosé quien animó a Pablo a salir del clóset en el 2020. “Pablo tenía muchos temores. Le preocupaba que, si se sabía, podía acabarse su carrera. Miguel fue quien le hizo entender que debía librar cualquier prejuicio y aceptarlo ante la gente. Le aseguró que no iba a pasar eso que pensaba Pablo”.

Ricky Martin también habría sido novio de Pablo Alborán, según TvNotas

La fuente también dijo a TvNotas que los artistas tenían solo una relación de amistad e incluso Bosé fue paño de lágrimas de Alborán en eventos pasados. La revista indica que Alborán ha salido con varios famosos, uno de ellos Ricky Martin.

La mencionada persona sin identificar también refirió a TvNotas que los artistas coincidieron primero en España y recientemente en México y poco a poco se han empezado a ver con otros ojos. “Los dos rebosan una gran felicidad. Se están dando una oportunidad en el amor”.

No obstante, según el periódico y portal español La Vanguardia, de España, los señalamientos de TvNotas son errados y los artistas son solo amigos. Mencionan al periodista Alex Rodríguez de Miami quien también considera que en esta oportunidad TVNotas ha errado publicando un romance inexistente. “Creo que entre Pablo Alborán y Miguel Bosé solamente hay una relación de admiración, de amistad. Y, como dato curioso, a pesar de que esta revista está diciendo que toda esa información la obtuvieron de una entrevista a una amiga de ambos, les cuento que muchas veces se inventan que han entrevistado a terceras personas para dar noticias. Yo estoy seguro de que esa entrevista no existe y creo que la información no es cierta; entre ellos no hay nada más allá que una amistad”, refirió La Vanguardia.

La Vanguardia también destaca la reacción sutil que Alborán ha tenido en redes frente a la publicación mexicana que dice “Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria”.

De momento ni Bosé ni Alborán han declarada nada sobre su supuesto romance, pero ya hay quienes aseguran que el encuentro que además es mismo Bosé subió a sus redes fue simplemente por una colaboración musical que tendrán los dos intérpretes españoles.



