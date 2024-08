“Me iba a matar”: Epa Colombia hizo grave acusación contra Diana Celis, su exnovia

Luego de su primera charla, Epa Colombia (Daneidy Barrera) y Yina Calderón volvieron a transmitir juntas a través de la plataforma Kick, en la que acumularon más de 20.000 espectadores en vivo. Y aunque este nuevo encuentro estuvo cargado de polémicas declaraciones sobre varias figuras de las redes sociales, uno de los momentos más álgidos fue cuando la influenciadora bogotana habló de Diana Celis, su expareja, y aseguró que la futbolista quiso atentar en su contra.

Te puede interesar: La verdadera razón por la que Jennifer López y Ben Affleck pusieron fin a su matrimonio

Diana Celis y Epa Colombia tuvieron una relación amorosa durante 6 años, pero rompieron en muy malos términos y con una lucha legal de por medio. Fotografía por: Instagram Epa Colombia

Así fue como, según Epa Colombia, Diana Celis la “iba a matar”

Tras exponer el nombre de la jugadora de la selección Colombia con quien su exnovia le habría sido infiel, así como de entregar detalles sobre la nueva demanda que recibió de su parte, Daneidy Barrera aprovechó la nueva charla con Yina Calderón y recordó cuando, según ella, Celis la amenazó y luego intentó atacarla con un arma blanca.

“Tengo las cámaras (grabaciones de seguridad) de cuando Diana me dijo que si yo no era de ella, no era de nadie, y me intentó matar en el Olaya (barrio donde vivían juntas). Diana me iba a matar con un cuchillo (...) Todo el mundo dice: ‘Ay, Diana es la mejor’, pero ella es una solapada, querida, y cuando uno es tan solapado con el tiempo se caen las máscaras ¡Yo sí muestro la realidad!”, expresó Epa Colombia.

Sumado a su testimonio, la también empresaria de productos capilares incluyó en la conversación al modelo e influenciador conocido como Michael Sandía, quien aseguró que estuvo presente en ese momento.

“¿Matarla?”, preguntó Yina Calderón, a lo que Michael respondió: “Sí, a los dos nos tocó sostener la puerta porque (Diana) tenía un cuchillo y luego agarró unas tijeras. La verdad, eso no se había dicho nunca”.

Las palabras de Epa Colombia suscitaron reacciones inmediatas en redes sociales, en las que la grabación de su relato se hizo viral en pocos minutos.

¿Por qué terminaron Epa Colombia y Diana Celis?

De acuerdo con Daneidy Barrera, fueron varias las diferencias con la futbolista que terminaron siendo irreconciliables. No obstante, ‘la gota que derramó la copa’ fueron las conversaciones que dijo haber encontrado de su entonces pareja con otra mujer.

“Diana me montó cachos antes de yo estar con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, quien actualmente juega en Millonarios y es selección Colombia. Ellas salían desde el 2020 y al año siguiente fue que yo les pillé una conversación que decía: ‘¡Esta mañana la pasamos muy rico!’. Yo no le pude perdonar eso, ¿cómo lo iba a hacer? (...) Yo le boté su ropita y le dije ‘hasta luego’”, explicó Epa Colombia.

Seguir leyendo: Última pareja de Diomedes Díaz presumió sus curvas en redes sociales y le llovieron elogios

A pesar de que Diana Celis no se ha referido directamente a los señalamientos del supuesto affaire con Salazar, quien actualmente es su compañera de equipo, hace tiempo se pronunció en redes sociales y advirtió que fue su expareja quien falló en la relación.

“Tú me fallaste, no fui yo. Así que respeta a la mujer que te lo entregó todo durante 6 años. Te di lo mejor de mí, así como lo hiciste tú por un tiempo, pero siempre fui sincera y aguanté muchas cosas porque te amaba. Te quise cuando no tenías dinero y luego de que lo conseguiste fui tu polo a tierra por mucho tiempo, por eso duele que hables mal y digas mentiras de la persona que estuvo a tu lado cuando eras Daneidy Barrera o ‘La Chama’, como te decían”, concluyó la exnovia de Epa Colombia.