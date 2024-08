Mariah Carey enfrenta doble desgracia. Su madre y su hermana mueren el mismo día

La cantante neoyorquina Mariah Carey, ex esposa de Tommy Mottola y exnovia de Luis Miguel, enfrenta una tragedia familiar.

La artista reconocida como una de las que más copias de discos ha vendido en la historia de la industria discográfica, llamada también la reina de la navidad, pues sus canciones, en especial All I Want for Christmas Is You, se ubica como la más sonada y vendida de esta época, dio a conocer este lunes que está de luto.

La razón de la tristeza de Carey es la muerte inesperada de su madre Patricia y en el mismo día, al parecer en hechos aislados, la de su hermana Alison.

“Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, expresó la ganadora del Grammy a la publicación.

La importancia de la madre de Mariah Carey en la carrera de la artista

La figura materna de Mariah Carey fue crucial para su carrera. Según la misma cantante había revelado, su mamá fue su gran inspiración y la responsable de su amor por la música. Patricia, una mujer de origen irlandés, excantante de ópera y profesora de canto, que a los 3 años le enseñó a interpretar con su voz.

Mariah y sus hermanos, Alison y Morgan, solían quedar solos en casa mientras su madre iba a trabajar para sacarlos adelante.

Esto luego de que el esposo de Patricia, un ingeniero aeronáutico nacido en Venezuela, se divorciara. El apellido paterno original de Mariah era Núñez, pero cuando llegó a Estados Unidos optó por cambiárselo por Carey, para evitar la discriminación. Por su parte y con el tiempo, Patricia, se convirtió en el gran apoyo de su hija, Mariah.

Mariah Carey y su madre tuvieron muchos desencuentros

No obstante, no todo fue color de rosa en su libro de memorias llamado ‘The Meaning of Mariah Carey’, lanzado en el 2020, la artista admitió que tuvo épocas complejas con su madre. “Como muchos aspectos de mi vida, mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades en competencia. Nunca ha sido solo en blanco y negro - ha sido un verdadero arco iris de emociones”, escribió la artista que luego dejó ver una combinación de emociones en la relación madre e hija “un lazo espinoso de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

Mariah acusó a su hermana Alison de prostituirla

Con su hermana también hubo desencuentros. Alison demandó a Mariah por la publicación del mencionado texto. En esta demanda, la hermana mayor de la cantante exigió 1,25 millones de dólares por “la imposición de una inmensa angustia emocional causada por la despiadada, viciosa, vengativa, despreciable y totalmente innecesaria humillación pública de la ya profundamente dañada hermana mayor de la demandada”. Hay que mencionar que Mariah aseguró que su hermana la había prostituido, en vez de cuidarla cuando era solo un niña. También dijo que lo más seguro era estar lejos de Alison y de Morgan, su otro hermano.

Volviendo a la causa de la muerte de las mujeres, se ignora qué les pasó, pues Marey solo pidió comprensión y privacidad para enfrentar el duro momento.

Recordemos que Mariah estuvo casada con el magnate de la música Tommy Mottola, hoy esposo de Thalía; también estuvo comprometida con Luis Miguel.

