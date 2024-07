Manuela Gómez dio a luz a su primera hija. Ya mostró fotos de la pequeña

En la noche de este 8 de junio, Manuela Gómez sorprendió a su comunidad de seguidores al anunciar el nacimiento de su hija Samantha, quien llegó al mundo en óptimas condiciones de salud, a pesar de las dificultades que hubo durante el embarazo.

Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo, papá de su hija Samantha. Fotografía por: Instagram: elranchomedellin

Así luce Samantha, la hija de Manuela Gómez

Además de compartir la noticia sobre la llegada de su primogénita, la antioqueña, quien se dio a conocer en Protagonistas de Nuestra Tele (2012), publicó las primeras fotos de la bebé y enterneció a sus seguidores.

“No tengo palabras para describir esta sensación de ser madre. Toda mi vida dije que no quería tener hijos, sin saber de lo que me iba a perder. Sin embargo, todo es en el tiempo de Dios y él decidió darme esta bendición. Pensé que había sido feliz en muchos momentos de mi vida, pero hasta ahora me siento completa y conociendo el amor de mi vida. Sin ti no quiero nada y contigo lo quiero todo”, escribió Manuela Gómez como descripción a las imágenes.

Epa Colombia felicitó a Manuela Gómez por el nacimiento de su hija

El anuncio de la también empresaria y figura de redes sociales despertó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y amigos. La influenciadora Epa Colombia, por ejemplo, le dejó un emotivo mensaje que expuso la gran amistad que han cultivado.

“Dios estuvo cada instante y Samantha será la mujer más bendecida porque, aunque han pasado muchas, te envío la recompensa más grande. Ahora que soy mamá se me salen las lágrimas de verte así. En diciembre me decías que tú querías ser mamá, sin saber que ya estabas embarazada ¡Eres y serás la mejor mamá del mundo! Samantha llegó a sanar tus heridas, a llenar tus vacíos y a enseñarte que la vida es mucho más bonita. Estoy muy feliz y te deseo lo mejor. Cuentas conmigo siempre que lo necesites”, comentó Daneidy Barrera (nombre de pila de Epa Colombia).

Otras de las famosas que dejaron su mensaje a Manuela Gómez fueron Elianis Garrido, Marilyn Oquendo, Paola Usme, Aida Cortés y Katerin Peláez, quien escribió: “Mi Manu, no te alcanzas a imaginar todo lo que sentirás. Nace en ti otra mujer desde que te conviertes en madre. Te felicito y deseo que Dios bendiga y proteja a tu pequeña Samantha”.