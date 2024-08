Mamá de ‘Los patojos’ fue hallada sin vida: “¿Por qué, Dios mío?”

En las últimas horas, fue confirmada la extraña muerte de Yenny Judit Ariza Quiroga, madre de los creadores de contenido conocidos como ‘Los patojos’, una familia campesina santandereana que realiza videos de humor de cosas que suceden en el campo colombiano.

¿Qué pasó con la mamá de ‘Los patojos humor’?

De acuerdo con La vanguardia, medio de comunicación santandereano, la progenitora de ‘Los patojos’, fue encontrada sin vida en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, en el municipio de Jesús María, Santander.

A través de un doloroso video publicado en el fan page de Facebook ‘Don Gildardo y familia’, uno de los hijos de Yenny Judith, de 45 años, dio a conocer la noticia:

“Familia, con el dolor de mi alma... No sé qué pasó con mi mamá, mi mamá falleció, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. ¿Por qué, Dios mío? Ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy ya no está. Qué golpe tan duro”, dijo en medio del llanto.

Aunque el joven no dio mayores detalles, se especula que, al parecer, alguien pudo haberle arrebatado su vida: “primero el perro y ahora mi mamá, ella estaba contenta ayer. No sé qué pasó, mi mamá ya no está, no es mentira, es verdad. La mataron o yo no sé qué pasó. Se me derrumbó todo ahora sí... A mi mamá le hicieron algo”, afirmó.

“Es encontrada por el padre dentro de la residencia. Suspendida a una viga del techo de la vivienda. Un ciudadano en su intento por auxiliarla la suelta del elemento, al que estaba atada del cuello; quedando sobre el piso dentro de la vivienda”, mencionó Caracol Radio, recogiendo la versión de las autoridades santandereanas.

Al parecer, la progenitora de los creadores de contenido no tenía signos de violencia y, además, habría dejado un cuaderno donde habría dejado escrito lo que ocurrió.

“Desconozco el contexto de la situación. Nos enteramos de la noticia esta tarde. Era la mamá de Andrés. Los Patojos hacían videos, los papás y los hijos”, dijo el alcalde del municipio, Freiner Leonerl Farfán Lamus.

Seguidores de ‘Los patojos’ lamentan la muerte de su mamá

En redes sociales, los fanáticos de los videos de la familia campesina santandereana, han dejado múltiples mensajes de apoyo y fortaleza para ellos, tras enfrentar la dura pérdida de su progenitora. “Es lamentable de verdad, que en paz descanse y mucha fuerza parce, espero todo se aclare”, “mucha fuerza, hay que investigar tranquilo”, “mucha fortaleza, que Dios la tenga en su santa gloria”, “fuerza, mis patojitos”, “no puede ser, lo lamento mucho”.

Revelan último video de la mamá de ‘Los patojos’

En el último video donde apareció Yenny, afirmaba que no se sentía en las mejores condiciones: “Gildardo, estoy maluca. Despacio que siento que la cabeza me da vueltas, me siento borracha, borracha, la cabeza me gana”. Por ahora, se desconoce qué pasó con ella.