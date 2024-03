Maluma ya es papá. Nació París en Medellín

La pequeña París Londoño Gómez, primera hija del reconocido cantante Maluma y su novia Susana Gómez, nació este sábado 9 de marzo en la clínica El Rosario de Medellín, según han informado varias fuentes.

Recordemos que fue en el concierto del 19 de octubre del año pasado, en Washington, en medio de su gira Don Juan USA Tour, cuando el paisa y su novia Susana confirmaron que estaban a la espera de una bebita que se llamará París. Desde entonces el intérprete de El perdedor no ha cesado de mostrar su emoción por convertirse en padre. “Ella nacerá en marzo, quedan tres meses, Dios mío, estoy muy nervioso. Siempre que hablo de eso me pongo muy nervioso, siento algo en mi estómago. Es loco, porque ya lo siento (amor de padre). Siempre despierto y veo esa gran panza que está creciendo como loca, todos los días. La veo patear, veo patear a mi pequeña París dentro de la panza de su mamá y digo: ‘Dios mío’. Va a ser jugadora de fútbol, seguro”, había anticipado en una entrevista con el Late Night with Seth Meyers, a finales del 2023.

París estaría con su madre en la Clínica Rosario de Medellín

Volviendo al nacimiento de la bebé, el programa de Univisión El gordo y la flaca confirmó la llegada al mundo de la pequeña y la usuaria de X (antes Twitter) Angélica Monsalve Gaviria, abogada de profesión, escribió que en efecto, la niña habría nacido pues su hija también está en labor de parto en la misma clínica en la que está Susana.

“No he podido ver a mi nieto, Piero, quien nació en la @clinicarosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica”, escribió la mencionada cibernauta.

De momento se espera que la oficina de management o relaciones públicas del cantante antioqueño confirme esta noticia. El cantante, horas antes del nacimiento, había compartido un video donde se evidenciaba que tenía junto a su novia, todo listo para la llegada de la bebita.

Noticia en desarrollo...

