María Fernanda Yepes salió de ‘Masterchef’ tras dramático accidente: “me sabotié”

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity reinó gran nerviosismo, por parte de los participantes que estaban en el peligro que eran Marcela Gallego, Ilenia, Alejandro Estrada, Dominica Duque, Franko Bonilla y María Fernanda Yepes.

Con la mayoría de los platos, los jurados optaron por no dejar al descubierto quién podría salir y más bien se guardaron las opiniones contundentes, de esta manera, los concursantes no tenían certeza de si les había gustado o no, así fue por ejemplo, en el caso de Ilenia, Dominica y María Fernanda.

Podría interesarte: María Fernanda Yepes revela delicada enfermedad: “Me operé hace tres meses”

Cada uno de los cocineros cometió errores puntuales y en esta oportunidad, no hubo ninguno muy destacado. En el caso de la actriz Marcela Gallego cocinó una buena proteína, pero su arroz estaba sin sal. Alejandro Estrada presentó una paella que se veía muy bien y con la que se sentía muy seguro, ya que la había cocinado varias veces. Sin embargo, erró en la costilla que puso y en opinión de Adria Marina no se le podía llamar paella porque no fue elaborada en una paellera.

Curiosamente esta vez, Estrada dejó en evidencia el naciente romance con Dominica al dedicarle el plato a ella.

También te puede interesar: Brian Moreno salió llorando de ‘MasterChef’, por orden médica

Un capítulo de ‘MasterChef’ con varios errores

Volviendo a los platos, Ilenia optó por rendir un homenaje a su natal Roma, pero no supo si el haber adicionado queso parmesano a una pasta con mariscos, había sido buena idea o no. Por su parte, Dominica presentó un lomo al vino con espárragos luego de haber sufrido percances en una primera preparación donde se le cortó la salsa.

Franko Bonilla prefirió hacer un receta con medallones de pechuga de pollo, puré de zanahoria y espárragos. Jorge Rausch le reprochó no haber acatado los consejos con la salsa y con el pollo, lo cual dejó en ese momento la sensación de que podía ser el eliminado.

La siguiente en presentar fue la antioqueña María Fernanda Yepes, quien se había cortado uno de sus dedos con una mandolina, lo cual hizo que sus compañeros recordaran un incidente similar que dejó pro fuera a Brian Moreno. En esta oportunidad Yepes se puso muy nerviosa y frustrada y su concentración se perdió bastante a partir del incidente. Esto sin duda la dejó en serios aprietos que afectaron su labor. Presentó un lomo, pero en su preparación se excedió en el orégano, lo cual la puso en mayor riesgo.

Los jurados de ‘MasterChef’ quedaron inconformes en reto de eliminación

Cuando los jueces se retiraron para hablar de las preparaciones de eliminación mencionaron que estaban algo decepcionados pues los concursantes cometieron muchos errores. “Hoy el nivel bajó bastante” fue una de las frases que pronunciaron y concluyeron que tal vez, debido a la libertad que les dieron a los cocineros en este reto de eliminación, ellos erraron en varios aspectos, también indicaron que les faltaba estudiar.

María Fernanda Yepes eliminada de MasterChef en capítulo lleno de errores y lágrimas Fotografía por: captura pantalla VEA

Al final, el peor plato fue el de María Fernanda Yepes, quien había llorado bastante luego de sufrir la mencionada cortada. La eliminación afectó bastante a sus compañeros, incluso Vicky Berrio bajó del balcón a abrazar a su compañera saliente en medio del llanto. Yepes lloró tanto en esta oportunidad que confesó: “nunca había llorado tanto… qué momento tan incómodo”. La actriz antioqueña también dijo que no le echaría la culpa a la cortada sufrida, pero presentía que saldría. “No sé por qué hoy le dije a algunos de mis compañeros que iba a salir”, también confesó: “Me sabotié, lo reconozco”, refiriéndose a la manera en que la afectó en su desempeño el accidente sufrido.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento