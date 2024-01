Luto en ‘Yo me llamo’ por inesperada partida ¿De quién se trata?

La novena temporada de Yo me llamo concluyó hace poco menos de un mes y sus finalistas continúan en la memoria de los televidentes. Por esta razón, bastante conmovidos quedaron al saber que la muerte tocó a la puerta de uno de los imitadores más destacados del programa en 2023.

La muerte que enluta a ‘Yo me llamo’

Por medio de una publicación hecha en sus cuentas de redes sociales, el cantante chileno Paulo Rojas, quien imitó a Miguel Bosé en esta última edición, lamentó la partida de su papá.

Paulo Rojas, doble de Miguel Bosé en la temporada 2023 de 'Yo me llamo' Fotografía por: Yo me llamo

La información la compartió por medio de un sentido mensaje en el que recordó con cariño a este ser querido que, al parecer, padecía de algunos problemas de salud.

“Con mucho sentimiento lamento informarles el sensible fallecimiento de Fernando Rojas Aguayo, padre, esposo, hermano, hijo, abuelo y amigo de una gran familia vinculada al arte y la cultura en Chile. Su legado más importante continuará vivo y se describe en una frase del poeta, director escénico y dramaturgo Antonin Artaud: ‘Haré lo que he soñado o no haré nada’, consigna que lo mantenía consciente en lo importante que es vivir en la felicidad de lo demás que es la felicidad propia”, comentó el doble de Miguel Bosé en Yo me llamo 2023.

“Quienes lo conocieron de cerca pudieron apreciarlo en todas su facetas como creador absoluto, arquitecto, ingeniero, inventor loco, actor y director teatral, escritor, cantante, poeta, fundador y director de la compañía, de la guía cultural, centro cultural, escuela de teatro y teatro Facetas, un concepto, una marca que ha quedado en el corazón, imborrable, que ha dejado este ser humano hermoso y educador centrado siempre en entregarlo todo primeramente con amor”, agregó.

‘Yo me llamo Miguel Bosé' quería ganar para ayudar a su familia

En una entrevista que Paulo Rojas brindó a la Revista Vea unas horas antes de enfrentarse a los dobles de Shakira, Carin León y Luis Miguel en la final, mostró su deseo de ganar para ayudar a alguien que estaba enfermo en su familia. Sin embargo, en aquel momento no especificó de quién se trataba.

“Tengo tres hijas y me gustaría ayudarlas y apoyarlas en sus estudios, porque es algo que ha sido difícil con una profesión como esta, que es un poco inestable económicamente. Eso sería lo primero que yo haría, y pues hay situaciones complejas de salud en mi familia, en las que me gustaría estar también ahí apoyándolos”, explicó en aquella ocasión el exconcursante, quien era el favorito de sus compañeros para llevarse el premio mayor.

Desde la Revista Vea expresamos nuestras condolencias a Paulo Rojas, finalista de Yo me llamo en 2023, y le deseamos fortaleza a toda su familia en este sensible momento.