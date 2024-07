Luisa Fernanda W fue operada de urgencia: “el dolor era insoportable”

Luisa Fernanda W se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido más activas y comentadas del país. La pareja de Pipe Bueno suele compartir con sus 19 millones de seguidores de Instagram varios detalles de su vida personal y profesional.

¿Qué le pasó a Luisa Fernanda W?

Recientemente, la antioqueña publicó unas historias revelando que atraviesa una compleja situación de salud por un dolor intenso en su boca. Inicialmente, la también modelo pensó que se trataba de un malestar producido por haberse lastimado con su cepillo de dientes; no obstante, al visitar a un especialista, le descubrieron que el problema iba más allá de una simple dolencia.

Luisa Fernanda W, influenciadora y empresaria colombiana. Fotografía por: Instagram Luisa Fernanda W

“Yo no le había prestado atención a esto. Se me había inflamado como ustedes no imaginan. Mi doctora me dijo: ‘Luisa, ¿por qué no habías venido, por Dios?’ Me metió un regaño impresionante”, contó.

De igual manera, aseguró que el dolor fue incluso más fuerte que el que sintió cuando le realizaron sus dos cesáreas.

“Hoy estaba llorando como una niña chiquita. Yo a ustedes les conté que me aporrié con un cepillo de dientes, pero resulta que el problema no era ese, el problema era que ya las dos cordales de este lado de mi cara (izquierdo) ya no cabían. El dolor era insoportable”, No me dolió tanto ni las dos cesáreas como esa vaina, esa inflamación en la encía”, explicó la influenciadora.

La molestia le comenzó mientras estuvo la semana pasada en Colombiamoda. “Estuve en una de las pasarelas más esperadas de Colombiamoda colaborando con una marca que amo y me encanta. Es un honor para mí ser parte de esta pasarela. La moda colombiana está a otro nivel”.

Luisa Fernanda le recomendó a sus seguidores que aún tienen las cordales que se las quiten para que no tengan que pasar el mismo dolor que ella enfrentó.

“Me hubiese encantado dejarles un montón de contenido grabado, pero no, ahí tengo varias cositas que les voy a estar publicando, pero si ustedes son treintones así como yo y no se han sacado esas cordales, sáquenselas todas, me someteré de nuevo a una cirugía de muelas”.

Hace pocas horas, publicó una nueva historia revelando que ya fue operada: “me las sacaron todas, hasta ahorita no me he puesto como ‘Kiko’, pero sí estoy un poquito inflamada, estoy tomando sopita colada. Espero estar bien estos días”.