Luis Miguel tendría una hija no reconocida en Venezuela. Es cercana a Fanny Lu

Luis Miguel, el ídolo de América, ha tenido una agitada agenda amorosa, a lo largo de su carrera, misma que comenzó cuando era un adolescente. Nombres como Adela Noriega, Thalía, Lucía Méndez, Sofía Vergara, Daisy Fuentes, Mariah Carey, Stephanie Salas, Lucero Hogaza, Myrka Dellanos y por supuesto, Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos Miguel y Daniel, han estado vinculados a la vida sentimental del llamado ‘Sol de México’.

Se sabe que además de los niños que tuvo con la actriz mexicana conocida como ‘la Chule’, también procreó a Michelle Salas, cuando era muy joven y tuvo un romance fugaz con Stephanie Salas, hija de Silvia Pasquel. Después de años de lejanía, actualmente Luis Miguel y Michelle tienen una relación estrecha de padre e hija. Él acudió a su boda en Italia y ahora ella lo acompaña en su gira por Europa. Este fin de semana, por ejemplo, ella fue a los dos conciertos que ofreció en España.

Sin embargo, desde hace varias semanas circula el rumor de que el ‘Sol de México’, que nació en Puerto Rico en 1970 pero fue criado y nacionalizado en México, tendría un cuarto hijo. Se trataría de una jovencita venezolana que tiene 25 años y tiene rasgos físicos muy parecidos al intérprete de La Bikina.

También te puede interesar: Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas. Detalles de la boda y el revelador video

Ella sería lo hija no reconocida de Luis Miguel

La joven se llama Milagros Pabón, vive en Miami, Florida, y las especulaciones han sido tantas, que ella usó las historias de su Instagram para, de alguna manera, negar dicho vínculo consanguíneo.

Primero escribió “Sin palabras”. Luego dejó consignado: ”No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia” y en una siguiente storie que subió el fin de semana expresó: Iniciaron, desarrollaron, esparcieron, opinaron y sacaron conclusiones de mí sin que yo me haya pronunciado al respecto”.

Según las especulaciones, Luis Miguel habría tenido un idilio pasajero con la madre de Milagros, no obstante, es algo que de alguna manera, queda difícil confirmar, pues la madre de la joven influencer y productora, como se presenta en su cuenta de IG, ya falleció.

Hasta el momento solo se sabe que Milagros es bastante cercana a la cantante colombiana Fanny Lú, ya que es novia de su hijo Mateo, quien también es cantante.

Milagros trabaja como parte del equipo que promociona la carrera musical del primogénito de Fanny.

De otra parte, hay que señalar que Aracely Arámbula, madre de los hijos menores del artista, también habló sobre el tema y dijo que prefiere no comentar sobre dichas especulaciones y que las ha escuchado por largo tiempo.

¿Cuántos años tiene Luis Miguel?

De momento Luis Miguel, quien cumplió el pasado 19 de abril 54 años y se especula que ese día se casó en Las Vegas con la diseñadora Paloma Cuevas, con quien lleva más de dos años de noviazgo, está de gira. Tuvo dos noches seguidas, en el estadio Santiago Bernábeu, de Madrid. Allí lo acompañaron su hija Michelle y el esposo de ella, Danilo; el hermano del artista Alejandro Basteri y su hijo, y por supuesto, Paloma Cuevas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento