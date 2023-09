Luis Miguel sí responde económicamente por sus hijos. Esta es la prueba

Por un buen periodo de tiempo se ha asegurado que Luis Miguel, desde que se separó de la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien tuvo a sus dos hijos varones, Miguel y Daniel de 16 y 14 años respectivamente, se ha desentendido por completo de ellos. La actriz conocida como ´la Chule´ no había entrado en detalle sobre esta situación, pero había trascendido que la relación entre ellos era bastante mala y que el Sol de México no se preocupaba por visitar a los pequeños.

Recientemente ella rompió el silencio de años, durante la alfombra roja de una presentación especial de la obra Vaselina, y aseguró que no le interesaba ver a Luis Miguel, como también que era falso que ella obstaculizara la posibilidad de que él viera a sus dos hijos. Enfatizó que hace años se fijó que ella estuviera presente en las visitas, pero que ahora que son grandes no hay tal condición, así que el intérprete de la Incondicional podría verlos cuando quisiera. En síntesis, que él no los veía porque no quería.

Exnovia de Luis Miguel lo defendió

También en esa alfombra se refirió a que a sus hijos les afectaba que su padre prefiriera llevar al colegio a las hijas de su novia Paloma Cuevas, que residen en España, y no a ellos. Según Aracely ella solo les habría dicho que su padre prefiere España, pero en ningún momento habla mal del ídolo con sus hijos porque se trata de su padre.

Las declaraciones de Aracely se convirtieron en noticia, ya que no es usual que las ex de Luis Miguel hablen de él, al contrario, siempre mantienen hermetismo sobre lo que ocurre con su vida personal. Una exnovia del artista, Myrka Dellanos, con quien salió del 2003 al 2005, salió en defensa de él asegurando que Luis Miguel ama a sus hijos y responde por ellos. Prácticamente y como se dice coloquialmente ´puso las manos en el fuego por él´. Por supuesto la reacción de Myrka causó controversia pue son es usual que alguien se ponga del lado del supuesto padre irresponsable.

“Luis Miguel ama a sus hijos”, Myrka Dellanos

“Luis Miguel ama a sus hijos, quiere verlos, siempre ha anhelado tener una familia. Me consta que él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en en Los Ángeles, son hijos americanos, si su padre no hubiera pagado él hubiese sido arrestado al llegar a este país de acuerdo con las leyes de Estados Unidos” dijo Myrka.

Ahora surge una nueva información que avala lo dicho por Myrka, que de resultar cierta deja muy mal parada a Aracely. Se trata de una prueba, una carta certificada que emite un juez de Ciudad de México donde indica que Luis Miguel está a paz y salvo con sus obligaciones como padre en ese país. Es un documento oficial del Gobierno de Ciudad de México, de la Dirección General del Registro Civil, donde se especifica que no existe ninguna reclamación relacionada con la morosidad del cantante. Este el texto legal firmado por la jueza de la Oficina Central del Registro de Ciudad de México.

Al parecer, Luis Miguel pagó lo que debía por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, antes de salir de gira. Este documento lo comprobaría Fotografía por: Tomado de Vanitatis

El documento, que varios medios aztecas han publicado, sería autentico y según fuentes consultadas por ellos en realidad, todo se trata de una especie de malentendido que surge por cuestiones de tiempo, pues al parecer, Aracely no ha recibido el dinero que el cantante envió a sus hijos para poder salir de gira sin contratiempos

También se especula con que las cantidades estaban consignadas y el problema que había era que Arámbula no facilitaba la información para hacer esas transferencias.

