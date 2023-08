Luis Miguel habría usado un doble en concierto. Periodista asegura que no cantó

Luis Miguel comenzó su anunciada gira 2023 en Argentina donde tiene diez fechas que terminarán este 18 de agosto. El primer recital se llevó a cabo el pasado 3 de agosto, en el Movistar Arena y dejó todo tipo de comentarios, pues el artista lució visiblemente delgado y con una apariencia distinta a la que solía tener. Algunos de los asistentes al concierto aplaudieron su nueva figura y lo calificaron con elogios, otros en cambio, no lo vieron tan acertado. Todos coinciden en que el show ha sido impecable.

Sin embargo, los comentarios han adquirido tono de escándalo pues varios cibernautas aseguran por las imágenes que quien cantó no fue el ídolo intérprete de La Bikina o La incondicional, sino que fue uno de sus dobles. Recordemos que desde hace tiempo se habla de que el artista usaría este tipo de figuras para distraer a los paparazis que lo persiguen y también se ha especulado, sin que hasta el momento pueda comprobarse, que en ocasiones es un doble suyo quien se sube al escenario.

El panorama se ha visto ensombrecido porque un periodista de espectáculos asegura que los cibernautas que apuntan a la teoría del doble tienen toda la razón y en realidad, quien cantó en la primera fecha en Argentina no fue Luis Miguel

¿Cuáles son los detalles que revelan que cantó un doble y no Luis Miguel?

Luis Ventura, de Secretos Verdaderos, de América TV, ha asegurado que él acudió al concierto y por eso, sabe con certeza que Luis Miguel no cantó y se refirió a la existencia de un denominado Operativo LM, que se pone en marcha cuando el artista acude a los dobles.

“Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque si no alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa”, dijo el comunicador.

Luego dio más detalles de cómo es el procedimiento interno del supuesto operativo: “Y hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo’. Operativo LM”.

“Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él”, dijo Ventura sobre la primera fecha del show.

También te puede interesar: Luis Miguel. ¿Existe más de un Sol de México? Esta es la teoría

Enseguida explicó los detalles que supuestamente vio para asegurar que se trataba de un doble: “No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes. El que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”.

También podrías leer: Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, habla de su relación: “Nos enamoramos”

“El artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel”, dijo Ventura quien también aseguró tener la motivación que lleva al equipo del artista a recurrir a esta figura.

“¿Por qué lo hacen? Por una cuestión muy simple. Luis Miguel no está siempre al ciento por ciento. Siempre tuvo excesos con el alcohol, las drogas... Y no siempre está con disponibilidad para ir y subir al escenario” sostuvo el conductor.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

La nueva gira de Luis Miguel lo llevará a México en siete conciertos. En el 2024 estará en Colombia y repetirá Argentina.