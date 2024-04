Lokillo fue intervenido quirúrgicamente ¿Qué le pasó y cómo sigue?

Yedinson Ned Flórez, mejor conocido como Lokillo, es un comediante y trovador antioqueño que se dio a conocer en programas de televisión y de radio nacional, como Muy Buenos Días, Sábados Felices y La Luciérnaga. Además, en la actualidad brilla como exponente de freestyle en distintas competencias.

El comediante Lokillo representará a Colombia en la Final Internacional de FMS que se disputará en México. Fotografía por: @santiagoserna4e

¿De qué operaron a Lokillo?

De acuerdo con el programa de entretenimiento La Red, el paisa fue sometido a una cirugía para extirpar un lipoma, un tipo de tumor benigno compuesto principalmente por células de grasa.

El lipoma, aunque no representa una amenaza para la salud, puede causar molestias o preocupación estética dependiendo de su tamaño y ubicación. En el caso de Flórez, alcanzó un tamaño que requería intervención médica.

Los presentadores del programa del canal Caracol confirmaron que la operación, llevada a cabo por un equipo de cirujanos especializados, fue un éxito. Por esta razón, se encuentra ahora en proceso de recuperación.

“Le salieron unos lipomas, que son como unos cúmulos de grasa (...) se los retiraron y parece que no es la primera vez que esto le sucede”, explicó Mary Méndez.

La crítica de Lokillo a la ‘farándula criolla’

En una entrevista con Infobae, Yedinson Ned Flórez se sinceró sobre la opinión que tiene de algunos famosos personajes que, según él, aparentan para encajar en ciertos círculos sociales:

“No es que a mí me cause gracia que les pase eso, pero sí me genera inquietud que quieran llevar una vida que no pueden sostener (...) Una vez, un maestro de la vida y amigo mío llamado Juancho Ortega, me explicó la diferencia entre el artista y el que hace carrera de famoso. El artista todos los días se levanta a estudiar y aprender sobre su disciplina para encontrar su mejor versión, y el que hace carrera de famoso solo le interesa salir en las revistas y es un bobo hijo de p*ta”.

De igual manera, Lokillo recordó que algunos colegas suyos (comediantes) se olvidaron de sus carreras por querer ser famosos y asistir cada semana a reuniones sociales que él rechaza porque le parecen “una farsa”.

“No tengo nada en contra de la gente que busca sus contactos para echar hacia arriba, pero ojalá uno supiera que son juiciosos con su talento y disciplina. Muchas vidas vacías de personas que una noche salen con el mejor traje, la pestaña y el tacón, pero al otro día no tienen ni con qué mercar o pagar arriendo”, concluyó el exintegrante de ‘La luciérnaga’.