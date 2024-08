“Llevo 4 cirugías en 10 meses”, Isabella Santodomingo habló de sus problemas de salud

A finales de 2023, Isabella Santiago entró al quirófano y se sometió a una timpanoplastia, cirugía que se realiza para corregir una ruptura u otro daño en el tímpano. Sin embargo, el procedimiento no salió como lo esperaba y, en febrero de 2024, tuvieron que hacerle a una nueva y delicada intervención.

“No quedé muy bien que digamos, todavía tengo el oído tapado y me duele a veces (...) La recuperación ha sido lenta porque, literalmente, me despegaron la oreja”, comentó la actriz, recordada por producciones como Perro amor, Eternamente Manuela, La saga: negocios de familia, Protagonistas de nuestra tele y Tentaciones.

Lo que no esperaba Isabella Santodomingo es que, meses después de sus problemas en el oído y de tres operaciones, los problemas continuaran y se hicieran cada vez más graves ¿La razón?, una mala decisión que tomó la también escritora y comediante.

Puedes ver aquí: Daniela Ospina expuso situación que le ha costado “dolor y lágrimas” a su hija Salomé

Esta fue una de las imágenes que Isabella Santodomingo compartió tras su segunda cirugía. Fotografía por: Instagram Isabella Santodomingo

¿Qué le pasó a Isabella Santodomingo?

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que agregó una foto con un moretón en su ojo izquierdo, la barranquillera compartió un extenso relato en el que habló sobre los problemas de salud que ha tenido a lo largo del 2024.

“Un tris aporreada tras una nueva cirugía, pero optimista. ‘Esta vez sí va a ser’, me digo todos los días. Pareciera una bobada, pero no hay nada más delicado que el oído. Eso lo aprendí este año a los totazos. Por confiada y por afanarme no escogí bien quien me operaría ni entendí qué tipo de procedimiento me haría, simplemente confié en que era algo sencillo y, de verdad, creí que todo iba a salir bien. Me equivoqué y lo reconozco. Llevo cuatro cirugías en casi 10 meses y no veo la hora de volver a escuchar bien”, expresó Isabella Santodomingo.

No te pierdas: Así fue el último adiós a Yeni Ariza, mamá de ‘Los Patojos’, tras su misteriosa muerte

La mujer de 57 años aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al profesional de la salud que actualmente atiende su caso, así como para hacer una reflexión a sus más de 728.000 seguidores en esta red social.

“Hoy día siento que estoy en buenas manos con el doctor Hernández, mi nuevo otólogo, quien me ha dado toda la fuerza y la esperanza que ya casi había perdido. Lo bueno, en medio de lo malo, es haber aprendido a disfrutar el silencio, a escucharme más a mi misma, a ser más introspectiva, más empática y más resiliente; a escribir más del alma... más bonito. Todo lo que nos pasa en la vida puede ser bueno o malo, dependiendo del lente con el que escojas mirarlo. Abrazos para todos”, concluyó Isabella Santodomingo.