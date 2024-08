“Lleva cuatro días en UCI”: Yeison Jiménez, preocupado por la salud de su bebé

Bastante preocupado se mostró Yeison Jiménez en la tarde del domingo, cuando publicó un video en el cual explicó que Santiago Jiménez Restrepo, su hijo de dos meses, padece serios problemas de salud que lo tienen hospitalizado en una clínica de Bogotá desde hace varios días.

¿Qué le pasó al hijo de Yeison Jiménez?

En medio de su apretada agenda, el músico de 33 años recibió la noticia de que, por problemas en sus pulmones, el pequeño Santiago fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Estoy un poquito aburrido, muchachos. Les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI y en cuidado intermedios. No he subido absolutamente nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro (...) tiene bronquiolitis”, explicó Yeison Jiménez sobre la enfermedad que tiene su bebé, la cual se produce por la hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones.

En cuanto al estado de su hijo, el caldense mencionó que se encuentra “estable” por ahora, pero advirtió que la mayor parte de su angustia se debe a no poder estar junto a su familia en este momento.

”Ha sido una mier*a todo esto ¡Me duele todo, parce! Pensar que mi bebé está allá y yo debo seguir cumpliendo con mis obligaciones”, concluyó Yeison Jiménez en su pronunciamiento, a lo que sus seguidores respondieron con una gran cantidad de mensajes de apoyo.

El cantante Yeison Jiménez confesó estar preocupado por la delicada situación de salud de su hijo:"Es una mierd@" pic.twitter.com/tYmVE8Vfta — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) August 19, 2024

Así vivió Yeison Jiménez el nacimiento de su primer hijo varón

Por medio de su cuentan en TikTok, el artista y empresario publicó un video en el cual recopiló los mejores momentos del pasado 4 de junio, cuando Santiago Jiménez llegó al mundo.

De igual manera, Yeison Jiménez agregó algunas imágenes de los días previos a que Sonia Restrepo diera a luz, así como la grabación de su reacción en los momentos previos a conocer a su bebé.

“Este es el primer video de Santiago Jiménez Restrepo ¡Se los presento, mi gente!”, mencionó Yeison Jiménez, cuyos seguidores afirmaron que tiene un gran parecido con su hijo Santiago. Sin embargo, también hay quienes dicen que el recién nacido tiene facciones muy similares a las de su mamá.