Lisandro Meza fue internado de urgencia en una UCI por esta dura enfermedad

Lisandro Meza se encuentra en delicado estado de salud, informaron los familiares del cantante en la mañana de este 7 de diciembre, cuando ingresó de emergencia a la Clínica La Concepción de Sincelejo, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Lisandro Meza nació en Los palmitos, Sucre, y tiene 86 años. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué le pasó a Lisandro Meza?

De acuerdo con la información que se ha hecho pública hasta el momento, el hombre de 86 años se encontraba en Los Palmitos, municipio de Sucre de donde es oriundo, cuando empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza.

Según detalló El Tiempo, al llegar a la clínica los médicos establecieron que el músico sufrió una isquemia cerebral. En general, estos episodios son causados por un coágulo sanguíneo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro, lo cual evita que la sangre fluya hacia este órgano.

“Estamos aferrados a Dios, mi papá está delicado de salud. Estamos preocupados”, comentó a dicho medio su hijo, a quien se le conoce como ‘Chane’ Meza.

Por ahora, no hay más información sobre la evolución en el estado de salud de Lisandro Meza, pero sus amigos y fanáticos esperan que se recupere pronto. “Maestro, tienes que salir de esta para disfrutar de una nueva Navidad”, “eres tan importante en esta época que no nos puedes dejar, no precisamente ahora” y “fuerza para todos, especialmente para él. Espero que se recupere satisfactoriamente”, fueron algunos de los mensajes que recibió en redes sociales.

Un repaso por la vida de Lisandro Meza

Es un músico colombiano que se ha destacado por su versatilidad y talento. Su carrera abarca más de seis décadas, en las que ha explorado diversos géneros musicales como el vallenato, la cumbia, el porro, el merengue, la salsa y el son. Su voz y su acordeón han sido protagonistas de innumerables éxitos que han trascendido las fronteras de su país natal.

Meza nació en 1939, en Los Palmitos, un pueblo del departamento de Sucre. Desde niño mostró su interés por la música y aprendió a tocar el acordeón, la guitarra y el clarinete.

A los 17 años, siendo un joven soñador, se trasladó a Barranquilla y a partir de allí trabajó en su carrera artística, lo que le permitió en el futuro formar parte de varias agrupaciones como Los Corraleros de Majagual, Los Hispanos y Los Graduados. Con estos últimos grabó más de 30 discos y alcanzó gran popularidad en Colombia y América Latina.

En 1978 inició su carrera como solista y lanzó su primer álbum, titulado Lisandro Meza y su Conjunto. Desde entonces ha grabado más de 100 trabajos discográficos, en los que ha demostrado su capacidad para fusionar ritmos e innovar en sus arreglos. Algunas de sus canciones más conocidas son El hijo de Tuta, Lejanía, Entre rejas, Cumbia del amor, Mi razón de ser, entre otras.