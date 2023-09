Lina Tejeiro con el corazón ‘en pedacitos’ por muerte de miembro de su familia

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a su participación en producciones como La ley del corazón y Padres e hijos, entre otras. Así mismo, su constante presencia en redes sociales la han convertido en una de las personalidades de la farándula colombiana con más seguidores, pues solamente en Instagram supera los 10 millones.

La oriunda de Villavicencio, que comparte en sus redes sociales aspectos de su trabajo y momentos de su vida personal, conmovió a sus seguidores con una noticia muy triste: el fallecimiento de una de sus mascotas.

Falleció Frida, una de las perritas de Lina Tejeiro

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aun no entiendo porque, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya estarás con nosotros. Como voy a hacer para levantarme y no verte. Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. Te amo y te amaré por siempre mi loquita”, escribió.

Los mensajes de apoyo a Tejeiro no tardaron en llegar, de hecho, uno de ellos, escrito por una de sus mejores amigas, la cantante colombiana Greeicy Rendón, quien también es amante de los animales. “Fue feliz y te hizo muy feliz. Recibió lo mejor y te dejó recuerdos inolvidables. Te amo y entiendo completamente el sentimiento que tienes ahora”, escribió la también actriz.

La manager de Lina, Claudia Serrato, le dejó también un mensaje lleno de amor y compasión. “Fuerza, mi preciosa. Frida tuvo la mejor mamá del planeta y una amorosa y muy feliz vida. Te amo y acompaño en este momento tan duro”, señaló.

Fue en mayo del 2022 cuando Lina Tejeiro le contó a sus seguidores que tendría una nueva mascota. “Estoy tan emocionada, mañana les voy a mostrar a una nueva integrante que va a llegar aquí, a la familia, a la manada. Y se va a llamar Frida. Les voy a poner la fotico aquí (...) A ver Coco, cuéntanos, ¿qué piensas de que llegue una hermanita que se llama Frida? ¿Qué piensas?… Y tú, Romeo, ¿Qué piensas de la hermana Frida? ¿La vas a querer? ¿La vas a amar? ¿La vas a cuidar? ¿O va a ser su-Frida? (risas)… ¿Qué piensas de Frida? ¿Vas a cuidarla, amarla y respetarla? ¿Ah?”, comentó la actriz mientras hablaba con sus amados perritos.