Liceth Córdoba expuso denuncias por violencia intrafamiliar contra Lowe León

Días después de mostrar la videollamada que sostuvo con su hija Adhara Valdiri, el cantante Lowe León se convirtió en protagonista de una fuerte polémica tras salir a la luz los conflictos que tiene con Liceth Córdoba, su exesposa.

La encargada de revelar esta situación fue Córdoba, quien compartió a través de redes sociales los detalles del calvario que experimenta desde hace tiempo con el padre de su hijo.

“He tratado de mantener estos temas lejos de redes y de la opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio porque la comunicación con Lowe León, de forma razonable, es imposible (...) Quiero volver a Colombia con mi hijo pero él no me lo permite. A pesar de todos los esfuerzos para lograr volver a mi país, recuperar mi vida, recuperar mi trabajo como fiscal y vivir feliz con mi hijo, él no me permite sacarlo de España”, fue parte del mensaje que publicó Liceth Córdoba en su cuenta de Instagram.

Lowe León fue denunciado por violencia intrafamiliar

Horas después de su reveladora declaración, el abogado que asesora a Liceth Córdoba compartió un comunicado a través del cual confirmó que su apoderada denunció por violencia intrafamiliar al cantante, quien también fue pareja de Andrea Valdiri.

Según la misiva, firmada por el jurista Jonathan Peláez, los episodios de maltrato por parte de Lowe León contra su expareja habrían ocurrido en Colombia y también en España, donde la pareja se radicó hace meses para darse una segunda oportunidad tras su primera ruptura.

“Desde el mes de febrero de 2024 asumimos la representación judicial de Liceth por la denuncia interpuesta contra su esposo Lowe León en la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía 35 Local CAVIF de Barranquilla por el delito de violencia intrafamiliar. La Fiscalía, al contar con evidencia contundente que demuestra la violencia de género (física, sicológica y económica) citó en dos oportunidades a traslado de escrito de acusación a León, quién no compareció”, se lee en la primera parte del comunicado.

Liceth Córdoba y Lowe León se casaron en junio de 2021 y son padres de Luis Eduardo León. Fotografía por: Instagram

“Liceth, pensando en su hijo, decidió otorgar una segunda oportunidad a su familia y se radicaron en Valencia (España). Sin embargo, fue nuevamente víctima de maltratos por parte Lowe León, quien fue judicializado en ese país y en estos momentos no facilita el regreso de Liceth y su hijo a Colombia”, agregó el abogado.

Por último, Liceth Córdoba hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que garantice en Colombia sus derechos y los de su hijo, “y proceda a acusar a Lowe León”.