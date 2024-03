Las Kardashian están de luto. Kris Jenner lamentó la muerte de una de sus hermanas

La familia Kardashian, conocida también como el clan Kardashian, es una de las más mediáticas de Estados Unidos. Está conformada por Kris Jenner, quien es la matriarca del clan, conocida como ‘Momager’ (mamá y mánager).

Estuvo casada hasta 1990 con Robert Kardashian, padre de sus hijas Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Tiempo después, Kris Jenner comenzó un romance con Bruce Jenner con quien tuvo sus otras dos hijas, Kendall y Kylie. Dos años después se separaron y el deportista tuvo un cambio de sexo y nombre, ahora se llama Caitlyn Jenner.

¿Quién murió de la familia Kardashian?

En las últimas horas, se confirmó la muerte de una de las integrantes de la familia Kardashian. Kris Jenner utilizó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia, que tiene a toda la familia impactada.

“Con el corazón destrozado y profunda tristeza, comparto que mi hermana Karen falleció ayer inesperadamente. Me duele el alma por mi mamá MJ, por mi sobrina Natalie y pido que Dios nos guíe en este momento tan difícil”, escribió la exitosa empresaria.

¿Quién era Karen, la hermana de Kris Jenner?

En la misma publicación, que Kris Jenner acompañó con un reel de fotografías, la famosa describió a su hermana como una mujer muy especial: “Karen era hermosa por dentro y por fuera. Ella era la más dulce, la más amable, la más sensible y vulnerable y muy divertida. Siempre se sintió agradecida por su vida y atesoraba a su familia y amigos y especialmente a su hermosa hija. Ella tiene una gran parte de mi corazón y aprecio cada recuerdo que tenemos juntos. El fallecimiento de Karen es un recordatorio de que la vida es muy corta y preciosa y que el mañana nunca está prometido. Debemos decirles a quienes apreciamos cuánto los amamos. Te amo mi hermosa hermana”.

Kloé Kardashian y Kylie Jenner acompañan a su mamá

Las hermanas Kardashian no dudaron en acompañar a su mamá en este difícil momento. En esa misma publicación, Kylie, quien es la menor de la familia escribió: “Te amo, mamá”. Por su parte, Khloé también escribió un mensaje. “Te amo, mami”.

¿Quién tiene más dinero de las hermanas Kardashian?

Esta millonaria familia es una de las más influyentes no solo en la televisión, sino también en las redes sociales. Gracias al éxito de las diferentes marcas que tienen, lograron construir toda una fortuna.

En el 2007 estrenado su reality show Keeping up with the Kardashians, que las convirtió en todas unas celebrities. Cada una de las hermanas tiene, al menos, cuatro empresas del sector de la moda, el maquillaje, suplementos vitamínicos para la salud vaginal y hasta de licores. Todo eso les ha sumado un patrimonio de US$2.735 millones de dólares.

De acuerdo con la Revista Forbes, Kim Kardashian es la hermana que más dinero posee, con un patrimonio de US$1.700 millones. Luego le sigue Kylie Jenner, conocida como una de las jóvenes más millonarias del mundo. Luego siguen Kourtney, Kloé y Kendall.