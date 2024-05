La Segura dio el “sí” y se casará: así fue la propuesta de Ignacio Baladán en LCDLF

Tal y como lo anunció la producción de La casa de los famosos, Ignacio Baladán llegó al programa y le pidió matrimonio a su novia, la influenciadora Nathalia Segura (La Segura), quien no dudó en aceptar la propuesta de quien es ahora su prometido.

Puedes leer también: Escandalosa pelea en ‘LCDLF’: Martha Isabel Bolaños y ‘Pantera’ no aguantaron más

Esta no es la primera vez que Ignacio Baladán, pareja de 'La Segura', entra a 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Así fue la propuesta de matrimonio de Ignacio Baladán a ‘La Segura’

Nathalia llegó a la terraza junto a sus compañeros y la sentaron en ‘la silla principal’, mientras todo el resto de habitantes la rodeaba. Fue entonces cuando quedaron congelados y entró el novio de la influenciadora con un ramo de flores en la mano.

Tras sorprender con su segunda aparición en el reality show de Vix y RCN Televisión, el uruguayo se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, le dijo a su enamorada:

“No te muevas, por favor, porque te pueden sancionar. Así me gusta verte, como la reina que sos. Vine hasta acá, directamente desde Perú, pasé por Cali a donde tu familia a pedir la aceptación de tu familia. Sabes que todo este tiempo fue una oportunidad para saber que somos el uno para el otro. Te quiero para toda mi vida, no me quiero separar de vos. Te amo, no preparé nada y no sé qué decir. Te traje este anillo, que se que va a ser especial para ti, y quiero decirte con todo el amor del mundo que lo aceptes“.

La reacción de La Segura a la romántica propuesta de Ignacio Baladán no se hizo esperar. Fue entonces cuando aceptó convertirse en su esposa y pasar a su lado el resto de días que le quedan.

“Te amo, mi amor. Sí, me quiero casar, sí. Te amo, Baladán ¡Estoy en shock”“, comentó la creadora de contenido nacida en Cali hace 30 años, tras ser autorizada para moverse. Luego sus compañeros también recibieron esta orden y celebraron entre aplausos y abrazos.

Memes y reacciones a la propuesta de matrimonio de Ignacio Baladán a La Segura

Como era de esperarse, el público de La casa de los famosos se volcó a las redes sociales y opinó sobre este emotivo momento. Por supuesto, los memes tampoco tardaron en aparecer y convertirse en protagonistas.

Karen Sevillano fue una de las que más celebró este momento y aseguró que se siente muy alegre por su amiga.

“Estoy muy feliz por La Segura y no me lo puedo creer ¡Mírame la lloradera!”, dijo la influenciadora.