La Liendra, de luto por muerte de un integrante de su casa: era conocido en redes

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, sorprendió a sus millones de seguidores con una inesperada noticia. Y es que, en la tarde del pasado domingo, anunció la muerte de un querido habitante de su casa.

Te puede interesar: Daniel Villacob, amigo de Felipe Saruma, sufrió fuerte accidente de tránsito que tuvo inesperado desenlace

La Liendra, influenciador colombiano. Fotografía por: Instagram La Liendra

¿Qué le pasó a La Liendra?

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez compartió una publicación con un conmovedor mensaje a través del cual informó sobre el fallecimiento de Scooby, su mascota, quien lo acompañó durante los últimos años.

“Nunca pensé que me iba a despedir de ti. Te amo, mi negro. Gracias por todo lo que vivimos juntos, mi amor; gracias por entenderme cuidarme y estar siempre para mí ¡Nunca en mi vida te voy a olvidar! Fuiste lo más hermoso que me dio la vida. Te vas y te me llevas un parte de mí, siento el vacío y mi vida sin ti no va hacer igual”, escribió La Liendra como descripción a un carrete de fotos y videos que colgó de su perro, quien solía ser muy popular entre sus fanáticos.

Vea también: Martha Isabel Bolaños se despidió entre lágrimas de ‘La casa de los famosos’ y advirtió que contará varios secretos

“Fuiste un perro grandioso que me amo siempre sin importar las circunstancias. Hoy despido a mi amigo más sincero y leal de este plano, y solo le pido a Dios que estés descansando, mi negro hermoso. Mamá te ama, la abuela te extraña mucho y mis otros hijos, Rocco y Moscú, siempre te van a estar esperando. Te amo, hijo. Gracias por enseñarme hasta en el último momento. Descansa, Scooby”, concluyó en su posteo.

Famosos que le enviaron mensajes a La Liendra

Como respuesta a esta triste noticia, varios cantantes e influenciadores se volcaron a enviarle palabras de aliento y apoyo en este complejo momento. Uno de los que se pronunció fue Yefersson Cossio, quien dejó de lado los rencores del pasado y lamentó lo ocurrido. También se hicieron presentes Greeicy, Mike Bahía, Maxiolly y El Mindo,

“Mi morochito bello, vuela alto. Sabes que tu misión no ha terminado y ahora cuidas al flaquito desde el cielo ¡Te vamos a extrañar!”, “solo quienes hemos amado de verdad a una mascota o hemos sufrimos su partida podemos entender lo que siente La Liendra”, “no me gustan sus videos, pero este es un dolor que no se le desea a nadie” y “un abrazo a la distancia, flaco”, fueron algunos de los comentarios que recibió.