La exreina Andrea Tovar tuvo accidente con aceite caliente: quedó con serias secuelas

Preocupados están los seguidores de Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015, quien sufrió un accidente casero con aceite caliente que dejó serias consecuencias en parte de su cara y en uno de sus ojos.

Precisamente, fue la exreina de belleza quien entregó detalles de lo ocurrido y compartió un par de fotos en las que dejó al descubierto la gravedad del asunto.

Andrea Tovar, exreina de belleza y modelo colombiana. Fotografía por: Arturo Rodriguez

¿Qué le pasó a Andrea Tovar?

De acuerdo con lo expuesto por la chocoana, se encontraba preparando el desayuno para sus hijos cuando se llevó el tremendo susto. Todo por cuenta del aceite caliente que le salpicó en el rostro, según ella, cuando utilizó un utensilio de silicona para sacar un alimento que estaba friendo.

“El aceite y la silicona me explotaron en la cara. Lo primero que yo hice, y sobre lo que hay un tema de discusión, fue echarme mucha agua fría y no sé si esté bien o mal, pero en mi caso estuvo bien porque así me lo dijo mi cirujano plástico”, explicó a través de un video que colgó a su cuenta de Instagram.

Y aunque la situación no pasó a mayores, Andrea Tovar aseguró que el accidente generó una herida en su ojo izquierdo: “Inmediatamente, llamé a mi hermana, que es médica, y fui a urgencias, donde me atendieron rápidamente. Gracias a Dios, como que no fue algo tan profundo, pero si alcancé a tener una herida, tipo cicatriz o queratitis en la córnea, por eso veo un poco borroso por ese ojo”.

¿Quiénes son el esposo y los hijos de Andrea Tovar?

La exreina de belleza de 30 años comparte su vida con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas, quien jugó para el Deportivo Independiente Medellín. Con él tiene dos hijos: Elena, quien es la primogénita de la pareja y nació el 9 de enero de 2018; y Lorenzo, que llegó al mundo el 27 de agosto de 2020.

La relación entre Andrea Tovar y Julián Guillermo es bien conocida por el público, y su historia ha sido cubierta por varios medios de comunicación. La pareja se casó en 2021 tras casi dos años de compromiso y, hasta el día de hoy, gozan de una gran estabilidad.

Andrea Tovar ha demostrado ser una madre dedicada y cariñosa, y junto a Julián Guillermo han formado una familia que inspira a muchos de sus seguidores, pues así se los recuerdan en los cariñosos mensajes que les dejan en cada una de las publicaciones que hacen juntos en redes sociales.