La dolorosa razón por la que Ana del Castillo habría terminado con su novio

En mayo pasado, Ana del Castillo confirmó al público las sospechas de su relación amorosa con el acordeonero ‘Chide’ García, quien hace poco se arrodilló y le pidió la mano.

“Vamos muy bien y se está dando con fuerza. Se porta bien, es juicioso y hasta el momento no me he enterado de nada malo. Nos estábamos adaptando a lo personal y laboral, porque eso es un poco complicado, pero ahora que estamos seguros lo mostramos”, expresó la cantante vallenata a Lo sé todo.

Aunque todo indicaba que Ana del Castillo estaba viviendo un ‘cuento de hagas’ con ‘Chide’ García, en horas recientes comenzó a circular información que señala una supuesta ruptura entre la pareja.

Ana del Castillo y 'Chide' García iniciaron su noviazgo a finales del 2023. Fotografía por: Instagram Ana del Castillo

¿Ana del Castillo y ‘Chide’ García terminaron?

De acuerdo con información que compartió un conocido programa de televisión, la intérprete de La cachera tomó la decisión de terminar con su noviazgo tras casi dos años de romance.

En cuanto al motivo de la supuesta ruptura, al parecer, sería por una infidelidad que Ana del Castillo habría descubierto de ‘Chide’ García horas antes de su reciente concierto en Bucaramanga, donde manifestó que no la querían dejar subirse al escenario.

“Todo se vincula a la última presentación que tuvo hace unos días, cuando se viralizó una grabación de ella muy molesta (...) Ese día, la razón por la que no la iban a dejar dar su show fue por llegar tarde y ‘Lo sé todo Colombia’ conoció que el motivo de su retraso fue una discusión con quien era su pareja, precisamente, durante el reclamo de la presunta infidelidad”, comunicó el magacín del Canal 1.

De igual manera, este medio de comunicación aseguró que la culminación del romance entre la pareja también puso fin a su relación laboral, pues el acordeonero era la fórmula musical de Ana del Castillo desde hace varios años. Precisamente, esta sería la razón por la que ‘Chide’ García no se presentó en Bucaramanga y por la cual fue reemplazado por ‘El Pollo’ Robles.

“Según la fuente, la persona que estará tocando el acordeón junto a ‘la bomba sexy del vallenato’ sería Sergio Luis Rodríguez. Sin embargo, dicha dupla será temporal, por lo menos durante cuatro fechas”, concluyó Lo sé todo.

Por ahora, ni Castillo ni García se ha pronunciado para confirmar o desmentir la versión de su ruptura, así que los rumores y las dudas continúan rondando entre sus seguidores.