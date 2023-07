Xilena Aycardi lució un espectacular vestido que le regaló Shakira ¡Míralo!

Cuando Shakira grabó la única novela que ha hecho en su carrera en 1994 conoció a la actriz Xilena Aycardi. Desde el comienzo de las grabaciones de la producción, realizada en Aipe, Huila, las dos artistas congeniaron y se volvieron muy cercanas. Al terminar el rodaje de la serie dirigida por Rodolfo Hoyos y en la que la coestrella fue Pedro Rendón, Xilena y Shakira siguieron siendo amigas.

La amistad ha continuado a pesar de la distancia a lo largo de 29 años. Y aunque Xilena es poco dada a hablar de la cantante colombiana más famosa del mundo entero ha trascendido que cuando la colombiana visita nuestro país procura encontrarse con la actriz, que hemos visto recientemente en producciones como Amar y vivir, La cacica y Garzón, entre otros.

Además, Xilena también ha visitado en varias ocasiones a Shak, como le dicen sus más cercanos en varios de sus domicilios. En el 2019 pasó una buena temporada en Barcelona y compartió con los pequeños Sasha, Milan, los padres de Shakira y por supuesto, conoció al ex de la cantante Piqué.

Espectacular, fue el arribo de Xilena Aycardi a la alfombra de Vea digital

Ahroa ha quedado más que claro que la amistad de Shakira y Xilena es bien estrecha. Abordamos a Aycardi en la alfombra roja del lanzamiento de la web de revista vea que ocurre a 11 años de existencia del título impreso y quisimos saber sobre el diseño que había escogido para una noche cuyo Dress Code era Shine Bright, y vaya sorpresa que nos reveló que su atuendo fue un obsequio de Shakira, que tenía guardado esperando a estrenarlo en una ocasión especial.

Luces espectacular en dorado, cuéntanos un poco de tu outfit, ¿de quién es y por qué optaste por él?

Este modelo es de Wolflamb, de la diseñadora española María Cordero y como el código decía ´Shine bright party´ quise aprovechar para estrenar este regalo, que me hicieron hace algún tiempo y no había tenido un acontecimiento tan especial para lucirlo.

¿Quién te lo regaló?

Me lo regaló Shaki…

También te puede interesar: Shakira sigue el ejemplo de Lewis Hamilton y le apuesta a la velocidad

Wow, Shakira te obsequió este diseño, cuéntanos ¿cuándo fue eso y con que ocasión?

La verdad es que fue ya hace algún tiempo. En el 2019 estuve en su casa de Barcelona visitándola y me dijo ´te tengo una maleta con cositas´, yo supe que se trataba de cosas que ella me quería regalar, pero se nos fue el tiempo y nos despedimos y no me traje la maleta. Cuando ya estaba en Colombia me dijo ´la maleta se quedó, pero te la hago llegar con un primo´. Así fue y en la maleta estaba este vestido, que como te dije estaba esperando estrenarlo en una ocasión especial. Pasaron tres años, pero este fue el momento.

¿Y cómo te sientes enfundada en ese diseño?

Genial, es en seda, muy suave y cómodo, pero lo mejor es que es en telas orgánicas y sostenibles, hace parte de la moda atemporal. Y como verás haciéndole honor al estilo de Shaki. Pero lo más lindo es que ella teniendo tantas amigas piense en mi para regalarme algunas de sus prendas, que yo atesoro.

Y… ¿cómo lo has complementado?

Tengo un clutch dorado de alpaca y bueno, ya que estamos en una noche con brillo decidí ponerme estas medidas italianas con puntos dorados y en cuanto a accesorios solo traigo estos anillos dorado cobre, creo que para que el vestido siga siendo protagonista es mejor ser discretos en accesorios.

Mira el outfit completo de Xilena en la alfombra de Vea digital

1/4 Xilena Aycardi en la alfombra roja de la Revista Vea Fotografía por: Revista Vea 2/4 Xilena Aycardi en la alfombra roja de la Revista Vea Fotografía por: Revista Vea 3/4 Xilena Aycardi en la alfombra roja de la Revista Vea Fotografía por: Revista Vea 4/4 Xilena Aycardi en la alfombra roja de la Revista Vea Fotografía por: Revista Vea Fotografía por: Revista Vea Xilena Aycardi en la alfombra roja de la Revista Vea

Cuéntanos cuándo fue la última vez que hablaste con Shakira

El 2 de febrero para el cumpleaños de ella.

¿Y cómo la sentiste?

Todavía un poco afectada por su situación, pero ahora la veo super bien, como diría Isabella Santodomingo, enmujerada. La veo brillando como siempre. Feliz

Y ¿cada cuánto hablan ustedes o cómo es el contacto?

La verdad es que a veces hablamos más seguido, dependiendo de sus actividades. Nuestra amistad ha respetado esos silencios y los entiende. A veces ella contesta rápido otras veces se demora y está bien. De eso se trata de la amistad, de estar.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

¿Cuándo crees que se van a ver?

No lo sé, igual estamos pendientes de un concierto en Colombia cuando haya gira…

Y finalmente ¿le vas a enviar estas fotos que te estamos haciendo con ese vestido que te obsequió?

Siempre que me regala algo le envío la foto y le digo: ´mira cómo me quedó´…jaja