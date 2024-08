Kimberly Reyes antes y después: la actriz reapareció con gran cambio en su rostro

La actriz barranquillera Kimberly Reyes saltó a la fama cuando protagonizó la bionovela Diomedes, el cacique de la junta. Allí encarnó a Lucía Arjona. La también modelo comenzó siendo candidata a Miss Mundo en el 2009. Anteriormente había presentado el formato Sweet.

Posteriormente, su talento y belleza le permitieron remplazar a Majida Issa en Sin senos sí hay paraíso, en su rol de la diabla.

La razón por la que Kimberly Reyes se alejó de la televisión

Reyes lleva un buen tiempo fuera de la pantalla y así lo expresó en el programa Lo sé todo. Mencionó que ha dedicado tiempo a otras tareas y metas lejos de la televisión. “Decidí no hacer casting, he estado enfocándome como en proyectos personales...quería darme un respiro y separarme un poco de la televisión”, mencionó la también modelo que se encuentra satisfecha en esta nueva etapa de su vida “Me tiene muy feliz haber pasado por ahí y tener la visión de esta Kimberly Reyes de hoy”.

También puedes leer: Mariah Carey, exnovia de Luis Miguel, enfrenta doble desgracia. Su madre y su hermana mueren trágicamente el mismo día

No obstante, sus declaraciones quedaron en un segundo plano y los cibernautas se concentraron en el cambio evidente de su rostro.

¿Qué se hizo la actriz Kimberly Reyes en el rostro?

La actriz de 36 años ya había empezado a evidenciar, a través de sus publicaciones en las redes sociales, que se ha sometido a algunos retoques y poco a poco, ha ido cambiando, no obstante en la más reciente aparición el aspecto es bien distinto.

Las dos primeras imágenes (en la parte superior) corresponden a Kimberly hace un tiempo; la tercera y la inferior a cómo luce la actriz ahora. ¿Qué se hizo? es la pregunta de los cibernautas Fotografía por: Instagram captura

“Ya no parece ella, era más linda antes ya tiene muchas cirugías su cara ya no es su cara!!”; “Se está pareciendo a la Tigresa y no me vengan con que le tengo envidia”; “No me vengan con el cuento de la envidia. Pero se dañó el rostro porque aparenta de 60 años”; “Está claro que no queda nada de la Kimberly de antes”; “Está tan bien embalsamada que parece viva”; “Está irreconocible el bótox la está desfigurando como era de bonita”; “hhhhh fue el botox que por eso no salioooo mas!! de 30 paso a 50…”; “Uyyy que le paso a la cara, ella como era de linda”; “Tenaz no se parece en nada a la Kimberly que actuó en Diomedes… Su Rostro” son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

Por su parte, la actriz no ha mencionado ninguna reacción a los mensajes de sus seguidores que especulan sobre lo que pudo haber ocurrido y dicen que pudo ser el botox, una cirugía plástica que incluyó levantamiento de pómulos o retoques varios.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento