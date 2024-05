Karen Sevillano y La Segura contra Ornella: “Parece que no le interesara nada”

Como lo han anticipado los cibernautas que han pronosticado en sus comentarios divisiones y desencuentros entre los ‘papillentes’ de La casa de los famosos, que si bien es cierto son más en número, en total 6, que los galácticos, que suman 3, también por dinámica y exigencia del juego, han empezado a nominarse o intercambiarse en el exilio mutuamente. Algo que también ha incomodado a los afectados.

Ya había trascendido que Alfredo se alcanzó a incomodar inicialmente cuando Karen Sevillano, por estrategia, pudiendo intercambiarse por Julián Trujillo lo hizo con él, que es de su equipo. Luego Melfi, se molestó cuando por segunda vez en un solo día, fue el llamado al intercambio, por parte de La Segura. El panameño esperaba que fuera más rotado con sus compañeros.

También te puede interesar: Karen Sevillano traicionó a su equipo. Un ‘papillente’ sería el próximo nominado

Karen Sevillano y La Segura dicen que Ornella no es empática

Ahora ha surgido una nueva situación que involucra a Karen Sevillano, a La Segura y a Ornella. En diálogo privado las dos primeras comentaron que les molestaba el individualismo, incluso, egoísmo que mostraba la llamada ‘barbie costeña’ en ciertos momentos. Las dos generadoras de contenido vallunas mencionaban que sentían que Ornella no se muestra empática en dados eventos, donde alguien pasa un mal instante, sino que más bien “parece que no le interesara nada”, dijo La Segura. Mientras que Karen confirmaba expresando: “Que no actúe como si no le importara”.

Las dos generadoras mencionaron que era importante hablar con Ornella ya que “hemos construido una amistad independiente del juego. Nos tenemos cariño que con el pasar de los días, va creciendo”, reiteró Karen.

Podría interesarte: La millonaria suma que debe pagar el participante de ‘LCDLF’ si golpea a otro

Ornella no pudo contener las lágrimas antes los reclamos de Karen y La Segura

Las dos participantes decidieron entonces hablar con Ornella para pedirle que fuera menos distante y más empática. Cuando la sentaron a exponerle su punto de vista, la participante costeña guardó silencio inicialmente. Luego, en medio de lágrimas, dijo que no se daba cuenta cuando actuaba así. “Mi intención no es hacerlos sentir mal”, dijo. Sus compañeras le aseguraron que solo le estaban expresando una incomodidad que ellas sentían y los muchachos también, aunque no se han visto imágenes donde los demás ‘papillentes’ hablen de este tema en concreto. Karen le explicó que cuando ella (Ornella) estaba mal todos se acercaban a rodearla, pero cuando otro pasa por una situación así a Ornella parece no importarle “pero yo me acerco a la persona sola”, dijo la famosa más joven de la casa defendiéndose. Ante el llanto de ella, La Segura y Karen la abrazaron y al parecer quedaron zanjadas las diferencias.

Esta situación ha dejado una vez más en evidencia que en el equipo dominante, el de los ‘Papillentes’ hay diferencias y desencuentros, que poco a poco los están llevando a mostrar una cara que no se había visto en cámara.

Cibernautas señalan a Karen y a La Segura

Por su parte, los comentarios de los cibernautas critican a La Segura y a Karen por pedirle empatía a una compañera cuando ellas son las menos empáticas, otros creen que se trata de una estrategia para ir sacando a sus compañeros de equipo, por parte de las vallunas. “Ya están armando estrategias para tener excusas de sacarla”, “pidiendo empatía sin tenerla”, “Hablan de empatía y la nominan. La familia de Ornela debería apoyarla y darse cuenta que a ella la usaron como comodín”, “Dizque empata semejantes gaminas”, “Que falta de empatía la de ellas ..cada quien expresa sus sentimientos como quiere ..hasta en eso van a mandar las doctoras ... pero eso le para a Ornella por estar en el lugar equivocado”, “Que manera tan baja de sacarle el cuerpo a Ornella... Ahora que todos se den cuenta de la clase de personas que son.... Y es una de ellas ... imagínese con los demás.... Ahora entienden a Martha???”, son algunos de los comentaros que se leen en las redes sociales del programa evidenciando así su rechazo a lo que hicieron las dos influencers.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento