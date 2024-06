Karen Sevillano ganó ‘La casa de los famosos Colombia’ ¿Cuánto dinero se llevó?

Karen Sevillano lo consiguió. Después de cuatro meses y seis días de aislamiento, la creadora de contenido se convirtió en ganadora de La casa de los famosos Colombia, reality show de Vix y RCN que dio mucho de qué hablar desde su estreno (11 de febrero).

En una ajustada elección, Sevillano obtuvo un 52.21% de las votaciones y, con este porcentaje, logró vencer a los demás finalistas del programa: Julián Trujillo (38.39%), Miguel Melfi (9.38%) y Sebastián González (0.96%).

”Chicas yo no puedo entender lo que está pasando. Estoy muy contenta y de verdad no puedo creer esto que acaba de pasar. Uno siempre entra a una competencia con la idea de ganar, por supuesto, pero uno sabe que será un camino difícil de recorrer y llegar a este punto se tornó impensable en algunas ocasiones (...) Gracias a mis ‘Papillentes’, que estuvieron apoyándome en todo este tiempo de convivencia, y también a las personas que me apoyaron en cada semana que lo necesité. Adiós y gracias, sepan que la di toda“, expresó Karen Sevillano, quien fue la encargada de apagar las luces de La casa de los famosos.

Momento en que Karen Sevillano se enteró que ganó 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Cuánto dinero ganó Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con lo que informó la producción al inicio del programa, el premio para el ganador sería de 400 millones de pesos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al participante el retienen una parte del dinero como parte del impuesto a ganancias ocasionales, el cual equivale al 20% de la suma total.

Así entonces, luego de que le quitaran 80 millones, Karen Sevillano e echó al bolsillo la nada despreciable cifra de 320 millones de pesos.

Así festejó Néider García el título de Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’

Por medio de su cuenta de Instagram, el novio de la influenciadora caleña compartió una historia del momento exacto en que él, así como la hermana y mamá de su novia, se enteraron de los resultados de la votación.

Lo que llamó la atención en la reacción de Néider García fue lo confiado que se mostró en todo momento, sobre todo, al momento de saber que Karen Sevillano se llevó el premio mayor.