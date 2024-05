Juan Pablo Jaramillo sufrió ataque psicótico. “Tengo miedo de que me maten”

En las últimas horas el influencer colombiano Juan Pablo Jaramillo, uno de los primeros creadores digitales que alcanzó la popularidad fue tendencia en todo el continente por unas preocupantes imágenes que subió en una de sus historias. Se trataba de un video en vivo donde claramente se ve en medio de un hospital y angustiado.

En el material se ve Jaramillo dice: “Estoy en un ‘live’ y todos mis seguidores están viendo lo que está pasando, así que nadie me va a quitar el celular”, decía mientras señalaba a varios trabajadores del personal médico.

Luego aseguró que se siente “perseguido y observado”, por un hombre que, supuestamente, lo grabó a escondidas sin su consentimiento, lo que provocó más nervios en el youtuber que se veía inseguro.”Ese señor de ahí me estaba grabando y me estaba tomando fotos mientras yo estaba llamando a la policía porque tengo miedo de que me maten”, aseguró.

“Me van a silenciar”, dijo Juan Pablo Jaramillo en medio de ‘en vivo’

También comunicó que llamó a las autoridades porque está muy tensionado con su situación. “Me van a coger y me van a dopar y van a silenciar, ya llamé a la policía, estoy en un hospital”, Sin embargo también aclaró que no confía en la policía.

Obviamente los comentarios al material no se hicieron esperar. La mayoría de cibernautas resaltan la importancia de dar relevancia a la salud mental pues consideraban que el influencer estaba padeciendo de un episodio de pánico o psicosis. Sin embargo, otros creyeron que se trataba de una exageración o mentira.

¿Por qué Juan Pablo Jaramillo está recluido en un hospital?

Por su parte, Juan Pablo aseguró que tenía pruebas de estar siendo perseguido y motivos para sentirse asustado.

“Yo sé que pensarán que soy un paranoíco, que soy un mitómano, no sé, o algunos puede que finjan que me crean o me entiendan por que al parecer hay mucha gente en la vida que me ha seguido la corriente”, dijo frente a la cámara del celular, mientras jugueteaba nervioso con su pelo.

Por ahora no se sabe exactamente por qué Juan Pablo llegó a un hospital y si aún permanece allí.

