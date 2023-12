Josse Narváez preocupa por delicado estado de salud de su papá: “amen mucho”

Josse Narváez es uno de los actores más reconocidos de la televisión nacional. Desde su primera aparición en la pantalla chica, en el 2003, año en que participó en Protagonistas de novela, reality de RCN, conquistó a miles de televidentes que estaban a la expectativa de su trabajo actoral.

Luego de salir del programa, Josse hizo parte de producciones como Por amor, La dama de Troya, Mujeres asesinas, Amor de mis amores, Decisiones, Zona rosa, La traicionera, Sinú, río de pasiones y El comandante. Así mismo, presentó Guerreros.

El oriundo de Sahagún, Córdoba, esposo de la presentadora Cristina Hurtado, a quien conoció mientras grababa Protagonistas de novela, vive una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo. Precisamente, en junio del 2021, la pareja, que 15 años atrás había festejado el nacimiento de Juan José, su segundo hijo, anunció que esperaba su tercer bebé. Mateo nació el 9 de diciembre del 2021.

Puedes leer también: Así se veía Emmanuel Restrepo, de Rigo, a los 7 años, cuando empezaba a ser actor

El papá de Josse Narváez está enfermo

La pareja suele compartir varios aspectos de su vida en redes sociales y, recientemente, Josse decidió hablar del difícil momento que atraviesa con su padre, quien estaría delicado estado de salud. A través de una fotografía subida a sus historias de Instagram, el creador de contenido de 45 años envió un emotivo mensaje a sus seguidores.

“Un día me llevabas así, de tu mano, ahora es mi turno, viejo. Abracen y amen mucho a sus padres”, escribió el actor al lado de una fotografía a blanco y negro en la que aparece su mano sosteniendo la de su papá.

Josse Narváez Fotografía por: Archivo

El progenitor del actor ha tenido algunos quebrantos, de hecho, entre marzo y abril de este año, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En su momento no mencionó qué le había ocurrido a su padre, pero sí festejó públicamente cuando el hombre salió del hospital.

Cristina Hurtado, por aquellos días, quiso tener un detalle especial con su esposo para reconfortarlo en su tristeza.

Te puede interesar: Así se veía Emmanuel Restrepo, de Rigo, a los 7 años, cuando empezaba a ser actor

“Les cuento que Josse tuvo un fin de semana difícil, no estuvo acá en la casa con nosotros y llega hoy a Bogotá y a la casa, entonces yo me puse a pensar: qué rico hacerle algo que lo haga sentir bien, especial, amado, que le podamos dar esos abrazos que necesita, como ese calor de hogar, entonces se me ocurrió hacerle esto, miren”, relató al mostrar un espejo decorado que decía: “eres nuestro héroe”.