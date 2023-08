José Luis Perales no murió. El artista lo desmintió: “estoy más vivo que nunca”

Hace unas horas, varios medios nacionales e internacionales confirmaron la supuesta muerte de José Luis Perales, de 78 años. De acuerdo con la información que fue divulgada, supuestamente había sufrido un infarto al miocardio.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación: “no fue por la edad”

José Luis Perales desmintió su supuesta muerte

Rápidamente, la noticia fue difundida a nivel mundial. Sin embargo, el mismo artista apareció en redes sociales para desmentir esa información. Por medio de un video, tipo selfie, dijo: “Hola amigos, les hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos. De repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos y gracias a los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Nada, que estemos muy bien, se acabó”, dijo el artista con una sonrisa en su rostro.

Sus seguidores no dudaron en dejarles múltiples mensajes, expresando su felicidad por saber que no era cierta su muerte: “salud y larga vida maestro”, “gracias por no morirte nunca. Un abrazo gigante desde Panamá”, “no estaba muerto, estaba de parranda. Me alegro que estés bien y en familia”, “una falta de respeto total, la gente por un like en este tiempo hace lo que sea”, “hasta unas lagrimitas boté por Jose Luis Perales… Pero bueno, larga vida para ti”.

El pasado mes de abril, José Luis Perales se había despedido de los escenarios, y le había prometido a su público seguir escribiendo canciones para los enamorados.

Más noticias Murió reconocido ‘influencer’ luego de sufrir trágico accidente El creador de contenido, quien tenía 30 años, cayó de un piso 68 en Hong Kong. Su deseo era tomarse una fotografía desde esa altura. Leer aquí: Murió reconocido ‘influencer’ luego de sufrir trágico accidente Olga Lucía Martínez: quién era, de qué murió y más de la periodista de ‘El Tiempo’ El periodismo está de luto por la repentina muerte de la periodista Olga Lucía Martínez. Familiares, amigos y colegas lamentan su pérdid Leer aquí: Olga Lucía Martínez: quién era, de qué murió y más de la periodista de ‘El Tiempo’

¿Quién es José Luis Perales?

José Luis es considerado como el ‘Maestro’, gracias a las múltiples canciones que ha escrito y cantando en honor al amor. Han sido 55 años de trayectoria artística que le han permitido ser autor de 510 canciones, las cuales fueron registradas en la Asociación de Autores Española. Además, ha vendido más de 55 millones de discos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Canciones de José Luis Perales

El artista es uno de los autores más famosos y exitosos de España. Entre sus canciones más conocidas se encuentran: Un velero llamado libertad, ¿Y cómo es él?, Me llamas, Qué pasará mañana, Ella y él, El amor, Te quiero, Amada mía, Que canten los niños, entre otras.