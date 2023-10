Jorge Celedón reveló cuáles son sus pasiones además de la música

Jorge Celedón, uno de los grandes exponentes del vallenato que ha dado Villanueva, Guajira, soñó en grande desde que inició su camino en la música. El ganador de 5 premios Grammy Latinos ha visto cumplirse, uno a uno, esos anhelos que tenía en su corazón, y los disfruta, como también lo hace en su día a día. Siempre trata de llevar una vida normal y no se priva de nada. “Donde vivo, a los 3 días ya saben que salgo con el perro (tiene dos, Tinto y Bruno). Me ves en Barranquilla, en un supermercado haciendo mercado, no me cohíbo de nada de lo cotidiano, porque no manejo eso de que me siento famoso”.

Fotografía por: Revista Vea

¿Cuál es la pasión de Jorge Celedón?

Aunque no se considera tan bueno a la hora de manejar, Jorge Celedón cuenta que su gran pasión tiene mucho que ver, precisamente, con los automóviles. “Tengo un carro viejo, me gustan, le gasto más tiempo a eso, y estoy como más feliz en el carro viejo ese, que sé que se puede apagar en cualquier momento, que en uno nuevo”. Ahora tiene una camioneta Dodge Power, modelo 50, y habla de ella con emoción. “Era una carrocería. Lo dibujé primero y me lo fueron haciendo, como en la parte de adelante. La personalicé, le hice cuatro puertas, ya es muy Jorge Celedón, si hay algo que tiene mi sello, es ese carro”.

Para el cantautor, que nació el 4 de marzo de 1968, todo lo que tiene relación con el tema automotriz lo transporta a su infancia y a esa conexión que existió con don Alfonso Celedón, su padre. “Me gusta estar en un taller, es que mi papá tenía un taller así de ceguetas y cosas de eso. me gustaba, heredé eso de él. Hice muchas cosas de ese carro por dentro, por ejemplo, donde van los parlantes de la música, los acomodé yo, porque no tenía espacio. Todavía está en obra”. Este es su placer y su vanidad, “desarmarlo, volverlo a armar y ponerle el toque personal. Tenía un Willy viejo y lo personalicé. Ahora tengo la Dodge, esa sí me la voy a quedar un tiempo, porque tiene más de lo que le quise poner”. Sus amigos le dicen que su vehículo, “lo puede dejar tirado por ahí, pero nunca ha pasado y esa es la gracia”.

¿Quién es la pareja sentimental de Jorge Celedón?

El intérprete de Parranda en el cafetal, es un hombre hogareño y entregado a su familia. Está casado con Lucía de La Ossa y tiene un hijo, Santiago. Le encanta trotar y cuando está en Bogotá practica ciclismo. Para conocer más detalles de la vida de Jorge Celedón, no te pierdas la edición impresa de revista Vea, que, en una charla exclusiva, pudo conocer los placeres sencillos de un hombre triunfador.