Iván Lalinde, de ‘Día a Día’, se inyectó bótox y mostró el proceso. Así quedó

El periodista y conductor Iván Lalinde es uno de los rostros masculinos de la pantalla más reconocidos. Cada mañana los televidentes lo ven en el exitoso matutino Día a Día, de Caracol. Lalinde, quien además ha demostrado versatilidad presentando otros formatos como El precio es correcto y La Voz Kids mantiene a sus millones de seguidores al tanto de su vida, sus actividades antes y después de grabar. Sus followers saben que Iván se cuida bastante en su aspecto personal y la piel ocupa un lugar preponderante en este sentido.

Ivan Lalinde cuida su piel

Cuando cumplió 50 años el antioqueño lo celebró entre otos aspectos acudiendo a su dermatóloga de confianza quien está pendiente de aplicarle los tratamientos y cuidados para que esta, considerada el órgano más grande, se mantenga sano.

Ahora Ivan Lalinde ha revelado que también hace uso de la toxina más famosa entre quienes desean ocultar las líneas de expresión o arrugas que llegan con la edad: el bótox.

Iván Lalinde usó bótox para evitar el bruxismo

Sin embargo, el también periodista no recurrió a esta sustancia para borrar las marcas del paso de los años, así lo dejó claro en sus redes sociales, cuando compartió la sesión en la que le aplican el bótox, debido a que tiene un padecimiento muscular que afecta su mandíbula y que se exacerba en las noches, mientras duerme.

Iván ha sufrido por un buen tiempo de bruxismo. “El bótox es usado para muchas cosas...no solo para dejar cara de susto, a mí me lo van a poner para bajarle al bruxismo”, comenzó diciendo el paisa antes del procedimiento, desde el mismo consultorio dermatológico, luego en charla con su doctora recordó:” Ya había usado bótox para la sudoración en la axila, me dolía como un berraco”, mencionó.

“Hoy voy a caer en esa sustancia que todo el mundo ama, me van a poner bótox, pero no crean que es para las arrugas. (...) Yo bruxo mucho y si lo aplican se relaja el músculo masetero; así que este tratamiento es un tema diferente”, dijo en una de sus recientes historias Lalinde mostrando cómo la especialista le inyecta en dos puntos de su cara la sustancia. “Lo que hace es relajar el músculo, no voy a apretar tanto por la noche”, refirió el conductor a quien la doctora tratante le explicó que el cambio lo vería entre 3 y 5 días y que debía poner de nuevo la toxina en seis meses. En esta oportunidad a Iván no le dolió le procedimiento.

Y para los que se preguntan cómo luce el actor después de esta toxina, en realidad, se ve igual, ya que el cambo lo notará él por las noches cuando note que no aprieta las músculos de su mandíbula.

