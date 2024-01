Isabel Cristina Estrada entró de urgencia al quirófano ¿Qué le pasó?

Isabel Cristina Estrada es una actriz a quien muchos recuerdan gracias a su papel de Lizeth Rubio en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, por el que recibió un premio TV y Novelas a ‘Mejor Actriz Revelación’. Además, participó en otras series y proyectos, como El Joe: La Leyenda, La teacher de inglés, Todas odian a Bermúdez y Yo soy Franky.

Y aunque lleva varios años alejada de la televisión, permanece conectada a través de sus cuentas en redes sociales. De hecho, fue por medio de estas plataformas que, en horas recientes, dio a conocer los problemas de salud por los cuales debió ingresar de urgencia al quirófano.

¿Qué le pasó a Isabel Cristina Estrada?

La antioqueña de 44 años, que ahora se desempeña como coach de bienestar, comentó por medio de Instagram que sufrió graves complicaciones en su apéndice y la única solución fue operar. La buena noticia es que el procedimiento fue todo un éxito.

“Estoy por aquí porque quiero compartir un mensaje con ustedes. Estoy super bien, pero me operaron ahorita de urgencia por apendicitis severa”, explicó.

De igual manera, admitió que hubo síntomas que la alertaron durante mucho tiempo, pero los ignoró y eso ahora le pasó factura. Por esta razón, Isabel Cristina Estrada hizo una recomendación a su numerosa comunidad de seguidores.

“Uno muchas veces se hace el fuerte, pero esto no es de hacerse el fuerte sino de escuchar al cuerpo y reaccionar lo más rápido posible porque gracias a Dios estamos aquí hoy”, concluyó la también modelo y presentadora.

Como era de esperarse, los mensajes de apoyo y aliento por parte de sus amigos, colegas y seguidores no se hicieron esperar.

La razón por la que Isabel Cristina Estrada se alejó de la televisión

En una charla que tuvo a mediados de 2023 con el programa de entretenimiento Lo sé Todo, la paisa habló sobre su amor por el deporte y las razones que la llevaron a convertirse en coach de bienestar.

Igualmente, explicó por qué no ha vuelto a trabajar como actriz, pues su último papel fue en el 2019 para El Charrito Negro, el sueño de un ídolo, una producción del canal regional Telecafé.

“Me gustaría estar más, pero ya no hay tantos proyectos y ya no volví a presentar muchos castings. Estoy muy enfocada en los deportes. Si sale, maravilloso, pero estoy enfocada en mis programas de ciclismo”, comentó Isabel Cristina Estrada en aquella ocasión.