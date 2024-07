Hija de Taliana Vargas fue ingresada al quirófano. ¿Qué le pasó?

Aunque por muchos años Taliana Vargas se destacó por su faceta como modelo, actriz y reina de belleza, actualmente se ha alejado un poco de ese medio, pues está dedicada a la política. Es la Gestora Social de Cali, ya que, Alejandro Eder, su esposo, es el alcalde de la capital del Valle del Cauca.

De igual manera, también ha estado enfocada en su faceta como emprendedora social, con su Fundación Casa en el Árbol, con la que promueve la construcción de tejido social.

Te puede interesar: Emergencia en casa de Falcao llevó a su esposa e hijos a urgencias. ¿Qué pasó?

¿Qué le pasó a la hija de Taliana Vargas?

En las últimas horas, seguidores de la exreina se preocuparon luego que, a través de sus redes sociales, Alejandro Eder compartiera una emotiva fotografía junto a su pequeña hija Alicia María, quien presentó una complicación de salud.

“Esta mañana operaron a nuestra hija Alicia para retirarle las amígdalas y todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por sus oraciones 🙏🏼❤️ @talianav”, se lee en el post que ya cuenta con más de 16 mil likes.

En la imagen aparece la niña con bata quirúrgica y gorro, minutos antes de ser ingresada al quirófano. La noticia generó gran preocupación entre los seguidores de la pareja, quienes se volcaron en mensajes de apoyo y buenos deseos.

“Besos y abrazos a la hermosa Alicia, pronta recuperación”, “bendiciones para esa muñeca”, “pronta recuperación a la pequeña”, “niña hermosa de corazón puro y noble, Dios la bendiga siempre”, “qué bueno que todo salió bien pronta recuperación a Alicia bendiciones”, “mucha luz para su recuperación”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Por ahora, los detalles específicos sobre la intervención quirúrgica no han sido revelados públicamente. Afortunadamente, la operación resultó exitosa y la pequeña Alicia María se encuentra recuperándose favorablemente.

La noticia del ingreso de Alicia María al quirófano generó gran conmoción en el entorno de Taliana Vargas. La exreina de belleza, conocida por su discreción, ha agradecido públicamente las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante este difícil momento. “Todo salió muy bien, gracias a Dios, y a todos los médicos de la clínica”, escribió Taliana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuál es la enfermedad de Taliana Vargas?

En varias oportunidades, Taliana Vargas se ha referido a su lucha contra el vitíligo. Desde que era una niña comenzó a notar que su piel tenía algo diferente. “Cuando yo era chiquita, yo me raspaba y me quedaba el blanco. En todas las fotos de mi infancia tenía esto en mis rodillas”, dijo hace un tiempo en sus redes sociales.

“Después de tres años de tratar con láser y cremas, ver que realmente crecía de una manera natural, opté por no hacerme nada. No me afecta, siento que mis manchas me pertenecen. Me siento muy tranquila y después de intentar varios tratamientos, he decidido aceptar mi vitíligo. No me imagino a Taliana sin manchas. Me vería muy perfecta, no tan chévere”, aseguró la también actriz.