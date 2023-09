Hija del ´buki´ sobre el ´robo´ de su papá a su mamá: “no soy responsable”

Hace unos días Beatriz Adriana, ex esposa de Marco Antonio Solís, publicó en sus redes que el famoso ´Buki´ le había robado buena parte de su patrimonio cuando se separaron.

La también cantante y el ´Buki´ tuvieron en su relación de 4 años y en ella a una única hija, a quien llamaron Beatriz Adriana y quien hoy tiene 34 años.

Después de las acusaciones, que harán parte de las revelaciones que hará en un libro que pronto publicará la cantante y que dejará al descubierto, según Beatriz Adriana, al verdadero Marco Antonio Solís, el ´buki´ no se ha pronunciado y ella también se ha quedado con esa única publicación.

“Marco no tenía ni carro y creí que era un hombre de Dios. Sin conocerlo, me pidió que me casara con él. Cuando lo apoyé en todo para abrirle puertas, me di cuenta de que era mala persona. Mi patrimonio de toda una vida me lo robaron”, fue parte del escrito que Adriana realizó indicando además que no lo llevó a prisión para no causarle dolor a su hija, pero ahora que ella es adulta decidió hacerlo.

“Mi familia, eso es lo que a mí me importa”, hija del ´buki´

Justamente Telemundo encontró en un evento a la hija de la controvertida pareja y le indagó sobre el asunto. Ella respondió. “Yo opino que por respeto a los dos y por mi paz mental no opino nada. Ya pregúnteles a ellos, por respeto a mi familia, que eso es lo que a mí me importa…”, comenzó diciendo Adriana al ser interrogada por el tema en La Mesa caliente de la cadena Telemundo.

Cuando el reportero le indaga sobre cómo mantiene feliz a los suyos y a sus ´papitos´, ella es enfática: “No es necesidad mía de hacer feliz a nadie. Mis necesidad son mis hijos y yo... No soy responsable por nadie. Por respeto a mis padres no quiero decir nada”. En otro momento ella reitera su decisión: “Yo soy una mujer de 34 años y pregúnteles a ellos, al fin los que estuvieron casados fueron ellos”.

Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana se casaron en 1983 y en 1987 rompieron. En 1993 él se volvió a casar con Cristina Salas con quien tiene tres hijos. Cristina también es señalada de cómplice del mencionado robo en la publicación de Beatriz Adriana.

