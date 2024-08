¿Hermano de Mauricio Leal fue quien filtró el video?: “Seguimos un poco desconcertados”

Tras la fuerte controversia que generó en días recientes la publicación del video de Mauricio Leal, en el que quedaron registrados sus últimos minutos de vida, se conoció el pronunciamiento de la abogada de Carlos Andrés García, medio hermano del estilista, sobre la filtración de dicha grabación en los medios de comunicación.

Carlos Andrés García, hijo de Marleny Hernández y hermano menor de Jhonier y Mauricio Leal, permanece privado de la libertad en una cárcel de Jamundí purgando una pena por acceso carnal a una menor de 14 años. Fotografía por: Canal Caracol

No se sabe quién filtró el video: abogada del hermano de Mauricio Leal

En una entrevista con La Red Viral, la abogada Érika Sanguinetti se refirió a las declaraciones que entregó en días pasados, cuando aseguró que la publicación de las imágenes podría estar relacionada con el estreno de Caín, un documental que se produjo sobre el caso.

“Seguimos un poco desconcertados con esta productora, porque ellos salen a hablar públicamente que ellos fueron los que hallaron los videos, pero lo que no han explicado es cómo fue la obtención de ese video, cuando la misma fiscalía en un comunicado está dando a entender que no lo utilizaron. Si los únicos que tenían acceso al celular era la fiscalía, entonces quiere decir que hubo una filtración”, cuestionó la abogada del hermano de Mauricio Leal.

De igual manera, Érika Sanguinetti respondió a todos aquellos que señalan a Carlos Andrés García de haber vendido el material a los medios: “Como los dispositivos ya no tenían los fines investigativos, pues lo que hace la señora juez es ordenar la entrega de estos equipos móviles (...) Cuando tuvimos el teléfono en la mano nos dimos cuenta de la existencia de un video, no entiendo la procedencia de los videos que publicaron los medios, nosotros vemos ese video y después apagamos el teléfono y lo devolvimos, Carlos Andrés nunca lo tuvo en las manos”.

El mensaje de la abogada del hermano de Mauricio Leal

Sin nombrar directamente a la productora española a cargo del documental Caín, Érika Sanguinetti aseguró que la familia de Mauricio y Marleny Hernández no tenían conocimiento de la realización de esta producción. Razón por la cual aprovechó para hacerles un llamado.

“Por eso en varias ocasiones hemos pedido una explicación, y no solo que nos expliquen eso, sino que nos explique si ya pidieron autorización para derechos de autor, porque veo que aquí todo el mundo ha sacado un provecho de esta situación. Incluso la misma productora tuvo acceso antes que las mismas partes que sí están involucradas”, expresó la abogada.

“Nosotros tenemos que evaluar cuáles medidas aplicarían porque evidentemente ellos tuvieron acceso a una prueba que no era pública y que estaba en custodia, incluso no teníamos conocimiento que se estuviera trabajando en esta producción hasta que se publicaron los videos (...) Queremos saber a quienes le pidieron autorizaciones, porque de todas maneras va a circular la imagen de unas personas, personas que merecen respeto y no pueden simplemente ser el furor de algunas productoras que quieren sacar algún provecho económico”, concluyó Érika Sanguinetti en su charla con La Red Viral.