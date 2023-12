Hermano de Darío Gómez murió en pleno concierto mientras cantaba ‘Nadie es eterno’

La familia de Darío Gómez se encuentra otra vez de luto, pues en la noche del 16 de diciembre murió Gabriel Gómez, uno de los 12 hermanos de ‘El Rey del Despecho’ y uno de los 7 que decidió continuar con su legado artístico.

Te puede interesar: Murió Óscar Agudelo, intérprete de ‘La cama vacía’ y ‘Desde que te fuiste’

¿De qué murió el hermano de Darío Gómez?

Todo ocurrió en medio de una presentación musical que el cantante brindaba en el municipio de Barbosa, Antioquia, donde fue contratado para amenizar el llamado ‘Conciertazo de fin de año’.

De acuerdo con lo que presenciaron miles de testigos, Gabriel estaba interpretando Nadie es eterno, una de las canciones más exitosas de su hermano, cuando se desplomó y cayó al suelo ante la mirada atónita de todos. Un infarto fulminante habría sido la causa de su inesperado fallecimiento.

“Lo que sucedió en Barbosa, en el ‘Conciertazo de fin de año’, es que teníamos como invitado al maestro Gabriel Gómez, hermano y compositor de algunos éxitos de Darío Gómez, el ‘Rey del despecho’. Comenzó como telonero del Combo Hispano, pero sobre la cuarta canción, interpretando Nadie es Eterno, al hombre le dio un infarto fulminante”, comentó Alex Tabares, gerente encargado del evento, a la revista Semana.

Este mismo medio dio a conocer que el cuerpo del hermano de Darío Gómez fue trasladado hasta la morgue de Barbosa, donde espera a ser entregado a sus familiares para su última despedida.

Así fueron las últimas horas de vida de Darío Gómez

Nini Johana Vargas, viuda de ‘El rey del despecho’, mostró en julio pasado unas grabaciones de seguridad de su casa, en las que se observa al cantante disfrutar de las que fueron sus últimas horas de vida.

Las imágenes dejan en evidencia que en la mañana de aquel 26 de julio de 2022 va a la cocina por dos tazas de café, una para él y otra para su esposa, y luego regresa a la habitación.

Puedes leer también: Jorge Barón habló de su ausencia en la mesa familiar durante Navidad y Año Nuevo

Minutos más tarde, ‘El Rey del Despecho’ baja al primer piso de la vivienda para desayunar, no sin antes darle un par de snacks a sus dos perros. De hecho, durante toda la grabación queda en evidencia que los animales eran muy cercanos a él y gozaban de su compañía.

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás. Te recuerdo cada instante de mis días, por eso seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti y te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón, donde siempre permanecerás. Esperaré solo un poquito de mi vida para estar contigo toda la eternidad. Te amo, mi bebé”, fue el mensaje que compartió la viuda de Darío Gómez.