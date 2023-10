Fuerza Regida, grupo que canta con Shakira, será investigado por lavado de dinero

Aunque el grupo Fuerza Regida, especializado en corridos mexicanos es muy conocido en el centro del continente, realmente en Colombia cobró mucha importancia por su colaboración con Shakira. La barranquillera y la agrupación son la sensación con el tema El jefe, que se instaló en los primeros lugares de descargas y visualizaciones.

Fuerza Regida canceló por amenazas

No obstante, para el grupo en particular las noticias no son solo buenas. Hace unos días sus integrantes cancelaron el concierto que tenían previsto para este viernes 6 de octubre en el Estadio Caliente de Tijuana, debido a amenazas de muerte. La sentencia fue bastante clara y los medios mexicanos revelaron el testo de esta.

“Esto es para ustedes, pu… de Fuerza Regida. Les vamos a dar en su ma… el día 6 de octubre en TJ, será su última presentación de su perra vida. Att. CJNG”, decía la sentencia.

Fuerza Regida será investigada junto a Peso Pluma

Ahora, Monserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, ha dado a conocer que solicitó investigar a dicha agrupación por presunto lavado de activos.

En charla con el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga para su programa de Radio Fórmula, la mandataria de Tijuana indicó que tiene sospechas de que tanto el grupo como el joven cantante Peso Pluma, quien ha resultado la revelación musical de año y quien también fue amenazado, tengan vínculos con el cartel de Sinaloa. Hay que recordar que Peso Pluma también se vio obligado a cancelar recitales, luego de recibir un texto similar al que recibió Fuerza Regida. Uno de los conciertos que Peso Pluma canceló fue el del 14 de octubre. También determinó no cantar en Acapulco, Querétaro, León, Culiacán y Puebla.

“Pongo en la mesa que se hagan investigaciones en razón en qué están metidos los promotores y si tienen nexos. ¿Por qué las amenazas? ¿Tienen algún nexo? ¿Están relacionados? ¿Hay delitos de lavado de dinero? Lo pongo en la mesa para las autoridades correspondientes”, declaró la mandataria pública.

“Estos dos cantantes le cantan expresamente a un grupo criminal, creo que hay que poner sobre la mesa por qué dar preferencia a un grupo criminal y no al otro… Es al Cártel de Sinaloa, le cantan a un grupo criminal. Entonces, ¿por qué su preferencia?”, dijo la alcaldesa Caballero.

