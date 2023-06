Foto: Andrea Noceti, actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, presentó a sus gemelos

El 21 de diciembre del año pasado, la actriz Andrea Noceti, recordada por su participación en importantes producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, sorprendió al anunciar que estaba nuevamente embarazada a los 44 años. Lo que más llamó la atención fue que no se trataba solo de un bebé, sino de dos. “Ya los siento nadando como pescaditos”, escribió en una publicación donde presumía su barriguita.

Desde entonces, la cartagenera de ascendencia italiana, no dudó en presumir cómo avanzaba su embarazo. La última publicación que hizo relacionada con los bebés, fue el 11 de abril. “Ya casi llega la hora de conocerlos muñecos de mi vida. Extrañare mi barriguita pero ya estoy que exploto”.

Nacieron los hijos de Andrea Noceti

Hace unos minutos, la actriz realizó una publicación presentando a sus gemelos. “Mis angelitos #twins #babytwinsboy #gemelos #minskitwins”, escribió.

En la imagen, aparecen los dos bebés acostados boca abajo. La ropita que llevan puesta tiene atrás unas alas referentes a los ángeles. Aunque se desconoce cuándo nacieron exactamente, los amigos y seguidores de la actriz ya le han dejado mensajes de felicitación. “Felicitaciones. Divinos”, “Andre, qué felicidad. Amor infinito para ustedes”, “qué preciosura”, “qué maravilla, todo lo mejor para ustedes”, “mil Bendiciones para esos príncipes y para la familia. Felicitaciones”, “muchas felicidades, que estén bien gozando de mucha salud”.

Andrea Noceti, madre a los 44 años

La actriz y su esposo Elliot Minski se convirtieron en padres por primera vez el 21 de enero del 2020. Para este segundo embarazo, Andrea se sometió a un proceso in vitro, lejos de imaginarse que dos bebés llegarían al mundo. “Me hicieron la transferencia del embrión y ‘cuajó’ perfecto. Cuando me hicieron la ecografía de cinco semanas y media, me dicen que son dos; eso no puede ser posible porque solo pasa en el 25 % de los casos, de gemelos. Fue solamente un embrión el que me implantaron, así que nunca me lo imaginé (...) Me pusieron uno solo y se dividió”, aseguró en una entrevista con La Red.

Aunque la mayoría de sus seguidores la felicitaron por la noticia, no faltaron los que la llenaron de críticas por haber quedado embarazada a los 44 años. “Me decían: ‘Ay no, pero ya está muy vieja, pareces abuela’. Obviamente hay abuelas de mi edad porque los tuvieron súper temprano, pero siento que a esta edad se ha logrado más cosas, se tiene un mayor entendimiento sobre un hijo”, dijo.