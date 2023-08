Exnovia de Thimotée Chalamet, ahora es el nuevo amor de Harry Styles, ¿quién es?

Desde que Harry Styles y Olivia Wilde terminaron su controvertido noviazgo se ha especulado bastante sobre la situación sentimental del cantante británico que, sin lugar a duda, es una de las grandes revelaciones de la música en los últimos años.

Se dijo que había vuelto con la famosa Kendall Jenner, con quien seis años atrás había tenido una relación, pero luego algunos aseguraron que eran solo amigos. También se le vinculó con Emily Ratajkowski con toda la razón, a raíz de un video que circuló donde se besan apasionadamente en un parqueadero. Al parecer, hubo mucha química, pero, así como llegó se fue y no se trató de nada formal. Ahora el panorama parece un poco más serio para Harry Styles, sentimentalmente hablando.

Según Page Six, el cantante de As it was estaría empezando un romance más en serio con una actriz canadiense. Según reporta el sitio especializado en espectáculos, el romance data desde el pasado mes de julio, pero de alguna manera sería muy evidente desde hace solo unos días, cuando él la llevó a un evento en Londres.

Harry Styles sale con la ex de Thimotée Chalamet

La nueva novia de Harry sería la actriz canadiense nacida en Vancouver Taylor Russell. La primera vez que se mencionó que estaba ligada al cantante fue en el concierto que él dio en Viena, Austria y al cual ella acudió. La canadiense fue vista en la zona VIP en julio pasado.

TMZ captó imágenes donde se veía a la actriz escoltada por miembros del equipo de Harry a un área normalmente reservada para celebridades, amigos y familiares. Luego, algunos aseguran que los vieron tomados de la mano y muy cercanos.

Harry Styles presenta a su nueva novia a sus amigos

Taylor Russell una actriz canadiense de 29 años es la nueva novia de Harry Styles. Fotografía por: Getty Images

La confirmación del romance habría sido hace unos días en la inauguración de la obra, “The Effect”, en el Teatro Nacional de Londres. La pareja fue captada sonriendo y riendo juntos, e incluso parecían estar tomados de la mano, dijo una fuente a Page Six.

También te puede interesar: Harry Styles, la estrella rica de Gucci, fue pobre y pasó necesidad

Russell es una actriz radicada en estados Unidos que ha participado en producciones independientes como independientes como “Waves” y “Bones and All”, en esta última comedia de terror compartió set con Thimotée Chalamet y se especuló que habrían tenido un romance corto. Ninguno de los dos lo confirmó.

Regresando a lo ocurrido en la velada en Londres, varios testigos indicaron que él la abrazó en varias ocasiones. Luego de la obra, Styles presentó a su novia Taylor, de 29 años, con su amigo James Corden y siempre “parecía que estaban tomados de la mano”, explicó la fuente.

“Harry se quedó al lado de Taylor todo el tiempo. Él le presentó a James y le estaba susurrando, riendo y sonriendo”, dijo el testigo de la escena consultado por Page Six que además indicó que es claro que la pareja quiere tener un bajo perfil en estos momentos.

