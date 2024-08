Este fue el mensaje que Jenny Ariza, mamá de ‘Los Patojos’, escribió antes de morir

En horas recientes, una impactante noticia sacudió a la familia de influenciadores conocida como ‘Los Patojos’, cuya madre fue encontrada sin vida dentro de una finca del municipio de Jesús María, Santander.

“Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, pero apareció muerta ¡Me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió! No sabemos cómo o qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano a decirme que murió ¿Por qué, Dios?, ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está”, expresó entre lágrimas Andrés Ortiz, uno de los hijos de Jenny Ariza.

Tras conocerse el inesperado deceso de la mamá de ‘Los Patojos’, quien se habría quitado la vida, sus curiosos seguidores se dedicaron a buscar algunas pistas en las últimas publicaciones que hizo en Facebook. Precisamente, fue allí donde encontraron un mensaje que la mujer escribió poco antes de fallecer.

El último mensaje que escribió la mamá de ‘Los Patojos’

A través de su cuenta de Facebook, la cual también era manejada por Gildardo, su pareja, Jenny Ariza compartió hace pocos días una foto en compañía de toda su familia. Sin embargo, lo que mayor impacto causó fueron las palabras que agregó en la descripción del posteo.

”Un nuevo comienzo”, escribió Jenny Ariza, mamá de ‘Los Patojos’, cuya partida fue lamentada por los miles de personas que la seguían en redes sociales, quienes aprovecharon la ocasión para expresar sus condolencias y apoyo a los familiares afectados.

Cabe recordar que, según informó Semana, junto al cuerpo de la mujer fue encontrada una carta en la que, presuntamente, se despidió de su familia y les ofreció disculpas por lo que iba a hacer. Sin embargo, teniendo en cuenta que el documento hace parte de la investigación, aún no se ha podido dar a conocer el contenido del mismo.

Hijo de Jenny Ariza hizo impactante confesión

Horas después de enterarse que encontraron a su madre colgada de una viga, Andrés Ortiz compartió una segunda publicación en la que, desconsolado, cuestionó la mala suerte que ha acompañado a su familia durante los últimos años.

“Este es el rostro de un hijo destruido, no tengo fuerzas para grabar esto, hemos pasado por mucho de verdad. Nos han hecho brujería, nos han quitado, nos han puesto, pero este es un golpe ya muy duro. Dame fuerzas para no derrumbarme”, comentó el joven, otro de los integrantes de ‘Los Patojos’.