Epa Colombia padece serios problemas de salud: “He botado mucha sangre”

Epa Colombia dio a luz hace tres meses a Daphne Samara, pero las consecuencias de su cesárea siguen siendo el pan de cada día de la influenciadora y empresaria. Así lo alertó ella misma por medio de redes sociales en la tarde de este viernes, cuando advirtió que padece de unas fuertes hemorragias.

Epa Colombia, empresaria de productos capilares y creadora de contenido digital. Fotografía por: Instagram Epa Colombia

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

De acuerdo con lo expuesto por la bogotana, su estado de salud no es bueno y por esa razón entrará en próximas horas bajo revisión médica, pues debido a la cantidad de sangre que ha perdido en días recientes se siente muy débil.

“El tema de la cesárea ha sido muy difícil para mí. Estos días no había aparecido porque lo que no boté en dos meses lo vine a botar ahora. He botado una cantidad de sangre que me descompone el cuerpo que me pone super débil, que siento que tengo como anemia. Mañana me hacen una revisión”, explicó a través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.

Por último, Epa Colombia advirtió que la razón por la cual no había ido antes al médico es porque, según ella, el profesional de confianza que la atiende estaba fuera del país. Fue entonces cuando sus millones de seguidores aprovecharon para enviarle mensajes de aliento y apoyo en este difícil momento.

Epa Colombia quiere ser mamá por segunda vez

A pesar de los problemas que enfrenta tras el nacimiento de su primera hija, Daneidy Barrera (nombre de pila de la creadora de contenido) dejó saber en días recientes que está enamorada de la maternidad y por eso espera darle un hermano a Daphne Samara.

“Cuando yo me recupere yo creo que voy a tener otro hijo, amiga. No, amiga, yo por la vida vendiendo tantas keratinas y tantas bombas, ¿por qué no traer bebés al mundo donde pueden estar deseados, amados, respetados, cuidados, valorados y educados? ¿Por qué no darle más hermanos a esta niña?”, comentó a sus millones de seguidores en redes sociales.

“Claro que también he pensado en adoptar, no te puedo decir que no. Un negrito me gustaría, así súper negrito me encantaría”, concluyó Epa Colombia.