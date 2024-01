Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, resultó lesionado en medio de un robo

Emmanuel Restrepo, quien interpreta a Carmelo en Rigo, resultó afectado en un hecho de inseguridad que se presentó este 9 de enero en Bogotá.

Así lo informó el joven actor a través de su cuenta de Instagram, en la que entregó algunos detalles del robo que presenció. De igual manera, publicó un video de las lesiones que sufrió al intervenir.

Esto fue lo que contó Emmanuel Restrepo sobre lo ocurrido en un establecimiento comercial Fotografía por: redes sociales

¿Qué le pasó a Emmanuel Restrepo?

El antioqueño sorprendió al contar que fue testigo de un robo en un supermercado. Y aunque no se trató de un atraco violento, al querer ayudar resultó con una fuerte contusión en el brazo.

“Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas ¿Adivinen quién terminó metido?”, escribió como descripción a la foto en la que mostró la lesión que le quedó.

Por último, Emmanuel Restrepo cuestionó la forma en que suele reaccionar a este tipo de situaciones, pues es consciente que pueden ponerlo en peligro. Por fortuna, en esta ocasión el hecho no pasó a mayores.

Te puede interesar: Juliana Galvis, devastada por la muerte de su madre: “Aún no puedo asimilarlo”

“Que alguien me expliqué por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad ¿Ahora qué me pongo en ese turupe?”, concluyó.

Algunos datos que quizá no sabías de Emmanuel Restrepo

Nació el 16 de noviembre de 1992 en Medellín y desde pequeño mostró interés por el arte y la cultura, por eso participó en varios talleres de teatro y música en su escuela.

A los 16 años se mudó a Bogotá para seguir su pasión por la actuación. Y aunque se había hecho a la idea de trabajar solo para teatro y nunca para televisión, con el pasar del tiempo cambió su parecer e hizo parte de producciones como El capo, Enfermeras, Yo soy Frankie y Mujeres al límite.

Puedes leer también: Ana María Estupiñán, de ‘Rigo’, habló de la petición más extraña que le han hecho en redes

Emmanuel Restrepo es maestro de Arte Dramático, egresado de la Universidad Central de Bogotá, y se desempeña como productor e improvisador con más de 15 años de experiencia. Además, es fundador de la Compañía Nacional de las Artes y fue docente en la Escuela para formación actoral DECA Teatro, en la ciudad de Bogotá.

La fama internacional le llegó gracias a su protagónico en La primera vez, una serie de Netflix con gran recepción en América Latina y España. Por esta razón, se prepara una segunda temporada que verá la luz en los próximos meses.