Reconocida actriz fue asesinada por su esposo, quien luego se quitó la vida

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vistió de luto, luego de confirmarse la trágica muerte de la actriz Victoria Vera Blyth, quien, según reportaron medios internacionales, fue asesinada por David Thomas Blyth, su esposo, quien, minutos después del suceso, acabó también con su vida.

La lamentable noticia la dio a conocer la hermana de la víctima, quien pidió respeto y prudencia en este difícil momento. “Con profunda tristeza y dolor tengo que anunciar que mi querida y hermosa hermana, el sol de nuestras vidas que nos trajo tanta alegría, con su risa, su espíritu positivo, su empuje y energía, nos ha dejado para siempre. Por favor, os lo ruego a todos, dadnos tiempo por el bien de los niños. Mi familia está pasando por un momento muy difícil porque perdieron a ambos padres. Recientemente, enterramos a nuestro padre y ahora a nuestra hermana y cuñado y necesitamos tiempo para recuperarnos, pero sobre todo necesitamos estar aquí para los niños”, dijo.

¿Por qué asesinaron a la actriz Victoria Vera?

Según reportaron los medios internacionales, el suceso ocurrió el pasado 11 de junio en Turquía, en la residencia de la pareja. Al parecer, los tres hijos de la actriz, de cuatro, diez y 14 años, estaban presentes en el domicilio.

Según las primeras investigaciones, David Thomas, de 53 años, quien era dueño de una reconocida empresa, le habría encontrado mensajes a su esposa en su celular que le despertaron celos. Eso los habría llevado a una fuerte discusión, que, lamentablemente, terminó en tragedia. En un ataque de furia, el hombre empuñó un arma y disparó contra la también cantante y presentadora de 40 años.

La pareja llevaba 10 años de matrimonio y lo que se pudo conocer es que, en los últimos meses, enfrentaban problemas de infidelidad y manipulación.

¿Quién era Victoria Vera?

Victoria Vera era una reconocida actriz y cantante, quien se dio a conocer en el 2004 luego del lanzamiento de su primer álbum titulado Killing me softly. De igual manera, hizo apariciones en varios programas de televisión de Turquía.

La actriz nació en Sudáfrica y se había mudado a República Checa cuando era muy joven. Una amiga cercana a ella reveló en el periódico Blesk:

“Todo el mundo la seguía en Instagram, pero hace unos meses su perfil desapareció de repente. Así que me puse en contacto con ‘Viky’ para saber qué pasaba... Me dijo que el marido no quería que la esposa de un influyente hombre de negocios se presentara de esa manera. Así que ella accedió y creó un nuevo perfil, que ya tenía bloqueado al público, y dejó de compartir sus fotos sexys. Estaba lidiando con las constantes infidelidades de su marido. Ella misma dijo que estaba celosa”.